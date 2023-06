Tanja Szewczenko kurz vor Auswanderung: So wird die Ausreise für Hund Guido ablaufen

Am Freitag erklärte Tanja ihren Followern in ihrem neuesten Instagram-Beitrag, wie die Ausreise für den Mischling ablaufen wird. "Heute haben wir den Abflugtermin festgelegt, nachdem wir alles mit der Agentur für Tiertransporte besprochen haben", berichtete die Noch-Kölnerin und offenbarte zunächst, dass Guido leider im Frachtraum mitfliegen müsse, weil er für die Passagierkabine zu groß sei.

Denn wie die 45-Jährige ihren Anhängern bereits verraten hatte, bleibt die Fellnase natürlich nicht zurück in Köln und wandert mit den Szewczenkos in die größte Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate aus.

Nachdem Tanja sich bereits unter anderem um die Visen für die drei Kinder Jona (12), Leo und Luis (beide 2) gekümmert hatte, war es nun an der Zeit, alle notwendigen Schritte für den Transport von Hündchen Guido einzuleiten.

Bei Instagram nimmt die ehemalige "Alles was zählt"-Darstellerin ihre rund 296.000 Fans dabei täglich mit, meldet sich in ihrer Story regelmäßig mit Updates zum Umzug und zeigt, wie die Vorbereitungen laufen.

Seit einigen Wochen ist Tanja nun schon dabei, alles Hab und Gut der Familie, das mit an den Persischen Golf kommen soll, in Kisten zu verpacken.

Schon bald sitzt Tanja Szewczenko mit ihren Kindern in Flieger Richtung Dubai. © instagram/tanjaszewczenko

So habe der Fachmann Guido im Vorfeld geimpft, untersucht und schließlich bestätigt, dass der Vierbeiner fit sei für den Flug.

Der Veterinär sei nun zuversichtlich, dass Guido die Reise - trotz seines ängstlichen Charakters - gut überstehen würde. "Er bekommt etwas pflanzliches zur Beruhigung, mehr nicht", erklärte Tanja.

Einen Tag vor der Abreise muss die einstige Profisportlerin dann zum Veterinäramt, das ebenfalls bescheinigen müsse, dass es für die Fellnase losgehen dürfe, wie die Dreifach-Mama weiter berichtete. In Quarantäne müsse Guido jedoch glücklicherweise nicht.

Dass der Vierbeiner schon demnächst im Frachtraum eines Flugzeugs Richtung Dubai sitzt, ging vielen Fans gewaltig gegen den Strich. So wurde Tanja in der Kommentarspalte des Beitrags zum Teil heftig kritisiert ("Ich würde das meinem Hund nicht antun. Die Tiere bekommen Todesangst!").

Im Vorfeld hatte die 45-Jährige allerdings auch ebenso viel Kritik einstecken müssen, weil einige User ihr unterstellt hatte, den Hund in Deutschland zurückzulassen und ohne Guido auszuwandern.

So meldete sich auch die ehemalige Eiskunstfee in der Kommentarspalte zu Wort und hatte die passende Antwort für alle Nörgler im Gepäck: "Wie sagt man so schön: Wie du‘s machst, machst du‘s verkehrt."