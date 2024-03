Tanja Szewczenko super stolz: Töchterchen Jona feiert Mega-Erfolg

Dubai - Tanja Szewczenko (46) war am Mittwoch mächtig stolz auf Töchterchen Jona (13): Die passionierte Tänzerin performte in ihrer neuen Heimat Dubai jüngst vor Publikum - und ging am Ende des Abends gleich mit zwei Auszeichnungen nach Hause!

Jona (13) performte an der Seite ihres Tanzlehrers wie ein Profi. © Bildmontage: Instagram/tanjaszewczenko (Screenshots)

Jona beeindruckte am gestrigen Mittwoch nicht nur ihre berühmte Mutter, die einst als Profi-Sportlerin elegante Kunststücke auf dem Eis performt hatte, sondern auch die mehr als 300.000 Instagram-Fans der Dubai-Auswanderin!

Wie Tanja ihren Anhängern in einem neuen Beitrag schilderte, hatte die Teenagerin, die in ihrer neuen Heimat in den Vereinigten Arabischen Emiraten bekanntlich eine Tanzschule besucht, jüngst ihren ersten Auftritt vor Publikum - und was für einen!

So performte die 13-Jährige - in einem gelben Kleid und hübsch zurechtgemacht - in dem Tanzstudio an der Seite ihres Tanzlehrers und lieferte dabei einen Auftritt ab, der nicht nur Mama Tanja, sondern auch alle Anwesenden in Jubelstürme versetzte.

Die Schülerin kassierte jede Menge Applaus und ging am Ende des Abends mit gleich zwei Pokalen nach Hause - ein toller Erfolg! Tanja platzte beinahe vor Stolz und versprach ihrer Großen, sie weiterhin auf ihrem tänzerischen Weg unterstützen zu wollen, wie aus ihrem neuesten Beitrag hervorging.