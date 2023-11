Tanja Szewczenko überglücklich in Dubai: Das können ihre Jungs nun endlich

Fast schon täglich zeigt Tanja Szewczenko ihre Kinder auf Instagram. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Nicht erst seit ihrer finalen Auswanderung Ende Juli nimmt die ehemalige Darstellerin der RTL-Serie "Alles was zählt" ihre Community mit in ihren Alltag.

Auch aus dem umstrittenen und politisch brisanten Wüstenstaat Dubai meldet sich die Kufenqueen vergangener Tage oft bei ihren mehr als 300.000 Fans.

So auch am heutigen Freitag. In klassischer Manier hielt die 45-Jährige die Kamera geradewegs auf Söhnchen Leo, der es sich in den Hausschlappen von Mama Tanja bequem gemacht hatte.

Ein Detail dürfte der nach eigener Aussage "weltbesten und tollsten" Community dabei aber direkt aufgefallen sein: Leo kann jetzt reden!

Darauf machte auch die gebürtige Düsseldorferin selbst aufmerksam und schrieb: "So süß, wie sie jetzt quatschen." Denn schon des Öfteren bekam die Auswanderin fiese Kommentare rund um den sprachlichen Wortschaft ihrer Zwillinge.