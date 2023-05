Tanja Szewczenko überrascht mit Auswanderungs-News: "Alle Dinge sind in die Wege geleitet"

Köln - Tanja Szewczenko (45) hatte schon vor einigen Tagen ein "großes Projekt" angekündigt, mit dem ihre Familie sich derzeit befasse. Nun verriet sie in einem ausführlichen YouTube-Video, was es damit auf sich hat - und überraschte ihre Fans mit Auswanderungsplänen!

So hatte die ehemalige Eiskunstläuferin sich gemeinsam mit Ehemann Norman Jeschke (44) vor die Kamera gesetzt und ein rund 16-minütiges Video für ihre Abonnenten aufgenommen, in dem das Paar die Auswanderungs-Bombe platzen ließ!

Das hatten die Anhänger der dreifachen Mama wohl nicht kommen sehen, als Tanja am Samstag große Neuigkeiten angekündigt hatte, die sie schließlich am Nachmittag bei YouTube bekannt gab.

"Alle Dinge sind in die Wege geleitet und wir freuen uns total auf dieses riesige Projekt", erklärten Norman und Tanja freudestrahlend und verrieten außerdem, dass sie ihre Pläne schon während ihrer letzten Dubai-Reise im April konkretisiert hätten. So habe das Paar damals mit allerhand Menschen gesprochen, die schon lange in der Stadt am Persischen Golf leben, und auch bereits erste berufliche Kontakte geknüpft.

"Es gibt jetzt auf jeden Fall viel zu tun in der nächsten Zeit", kündigte Tanja am Ende des Clips an und versprach, sich auf ihrem YouTube-Kanal regelmäßig mit Updates zu melden.

"Ich freu mich jetzt auf jeden Fall auf die nächsten Wochen. Es wird bestimmt auch turbulent und chaotisch", so die Noch-Kölnerin.