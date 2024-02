Tanja Szewczenko wegen Tochter Jona in der Kritik! "Da kann man ja fast den Schlüpper sehen"

Tanja Szewzcenko (46) zeigt ihre Kinder gerne auf Instagram. Ist sie mit den neuesten Fotos von Jona etwas zu weit gegangen? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Dabei ist der jüngst über sie hinweg gefegte Sturm heftiger Fake-Kritik erst wenige Tage alt.

Einige ihrer Fans monierten nämlich lautstark, dass sämtliche Fotos der Wüsten-Bewohnerin in letzter Zeit so gestellt seien.

Jetzt muss sich die ehemalige Kufenqueen aber nicht schützend vor ihre eigene Arbeit als Digital Creatorin, sondern vor Tochter Jona stellen!

Die Teenagerin zog nämlich am gestrigen Sonntag die Blicke auf sich. In einem kurzen Glitzer-Fummel posierte die 13-Jährige samt Diadem und Schärpe lässig vor einem Sofa, brachte die Follower damit allerdings auf die Palme.

"Ein 13-jähriges Kind sollte sich nicht so kleiden", hagelte es Kritik an Mama Tanja, die in der Vergangenheit durchaus dafür bekannt gewesen war, unliebsame Nachrichten in den Kommentaren wie von Geisterhand verschwinden zu lassen.