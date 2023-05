Tanja Szewczenko wehrt sich gegen Shitstorm: "That is Instagram"

Dubai - In letzter Zeit musste Tanja Szewczenko (45) viel Kritik von ihrer Community einstecken. Nun hat sich die Dreifach-Mama dagegen gewehrt.

Doch auch die persönlichen Nachrichten sind nicht immer positiv und so zeigte sie auch eine ihrer Antworten.

Nun aber wehrt sich die Dreifach-Mama dagegen. In einer Story zeigt sie einige Direktnachrichten, die sie per Instagram erhalten hat.

Die frühere " Alles was zählt "- und " Unter uns "-Darstellerin brachte ihre Fans in den vergangenen Wochen häufig gegen sich auf. Der Grund: Der frühere Eiskunstlauf-Profi würde seine Kinder - vor allem die Zwillinge Leo und Luis (2) - zur " Kindervermarktung " nutzen.

Ex-"AWZ"-Star Tanja Szewczenko (45) wehrt sich in ihrer Instagram-Story gegen die entstandene Kritik. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

Auf eine Message eines Followers antwortete die 45-Jährige. "Danke für deine Nachricht. Du kannst natürlich mein privates Nachrichtenfach nicht kennen und eine umfassen Beurteilung ist für dich leider nicht möglich. Absolut verständlich", schrieb Tanja zurück. Allerdings habe sie "vor einigen Tagen viele Nachrichten veröffentlicht".

Zudem sei es so, dass "die privaten Nachrichten positiv sind und die öffentlichen Kommentare negativ". Aber: "That is Instagram."

Dann wehrte und rechtfertigte sich die Buchautorin in ihrer Story: "Ich habe mich für den großen Zuspruch mehrfach bedankt. Natürlich gibt es negative Kommentare und Meinungen. Kann ja jeder lesen. Ich diskutiere das nicht, weil ich diese Meinungen respektiere, solange sie nicht respektlos oder übergriffig sind."

Kommentare in diese Richtung "werden blockiert, denn sie passen nicht zu meiner Community", denn schlussendlich sei es ihr Account.

Dennoch hoffe Tanja, dass "dem einen oder anderen diese ehrliche Einsicht ein wenig bei der Meinungsbildung hilft".