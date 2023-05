Wieder Ärger um Tanja Szewczenko! Schauspielerin kassiert heftige Klatsche wegen Tochter Jona

Für ihren Einstufungstest an der deutschen Schule ließ Tanja Szewczenko ihre Tochter an der heimischen Schule kurzerhand freistellen. © Montage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Fast schon täglich steht die einstige RTL-Darstellerin mittlerweile im Auge des Sturms. Auch am heutigen Donnerstag prasselte es mal wieder auf die 45-Jährige ein!

Schuld daran - natürlich nicht im direkten Sinne - ist Tochter Jona (12), die Dank des Mitteilungsbedürfnisses ihrer prominenten Mama aktuell auf der Suche nach einer geeigneten Schule ist.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags nahm die ehemalige "Alles was zählt"-Schauspielerin ihre fast 300.000 Fans mit auf die Reise. Den Startschuss setzte es an einer deutschen Schule, die neben einer amerikanischen, britischen und schweizer als Option infrage kämen.

Doch bevor die Zwölfjährige auch unter der brütenden Sonne Dubais die Schulbank drücken darf, heißt es vorab: Einstufungstest! Zumindest an der deutschen Schule... Aber während Tanja jeden Tag "so viele Eindrücke gewinnt und dazulernt", scheint sich ihre Community hinter den Kulissen mächtig auf die Entscheidung der einstigen Kufen-Fee eingeschossen zu haben.

In den Kommentaren zu ihrem jüngsten Post, der Töchterchen Jona samt Sonnenbrille vor einer potenziellen Schule zeigt, wimmelt es in den Kommentaren nur so vor Kritikerinnen und Kritikern.

"Du warst mal so sympathisch und bodenständig! Was ist nur daraus geworden? Jetzt bist du leider zu einer von diesen austauschbaren Hochglanz-Influencer-Müttern mutiert. Aus allem wird Geld gemacht. Ich finde es so schade, dass du dich in wenigen Jahren so sehr gedreht hast", fuhr es aus einer Userin heraus.