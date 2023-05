Tanja Szewczenko wieder beim Arzt mit Sohn Luis! "Er hat so gezittert und geweint"

Köln - Erst in der Vorwoche stand Tanja Szewczenko (45) die Panik ins Gesicht geschrieben! Söhnchen Luis (2) schlug sich am Wohnzimmertisch eine heftige Platzwunde und musste genäht werden . Jetzt musste die Ex-Eiskunstqueen schon wieder zum Arzt ...

Gemeinsam mit Sohn Luis machte sich Tanja Szewczenko am Dienstag auf den Weg zur Kinderärztin. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko

Die schlechten Nachrichten scheinen im Hause Szewczenko derzeit fast täglich einzuschlagen. Erst beschwerte sich die ehemalige Darstellerin von "Alles was zählt" bei ihrer Community über "furzige Mitmenschen", dann hagelte es für ihren emotionalen Schnappschuss aus dem Krankenhaus gehörige Kritik, weil sie ihren verletzten Sohn in einer Not-Situation zur Schau stellte.

Am heutigen Dienstag hieß es dann für die dreifache Mama erneut 'ab zum Arzt'. Sohn Luis bekam nämlich zum inoffiziellen Start in die neue Woche die Fäden gezogen. "Wir sind auf dem Weg zum Kinderarzt. Wird bisschen ziepen und man will sowas seinen Kindern immer ersparen", berichtete Tanja während der Fahrt.

"Bin froh, wenn der Termin gleich hinter uns liegt" ließ die 45-Jährige verlauten und wirkte angesichts ihrer Nervosität so, als hätte sie vor dem bevorstehenden Termin mehr Angst als ihr Sprössling.