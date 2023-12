Tanja Szewczenko zeigt Mega-Fail in frisch sanierter Villa: "Da hat wieder keiner mitgedacht"

Tanja Szewczenko (46) hatte in ihrer neuen Dubai-Villa schon mit einigen Herausforderungen zu kämpfen - nun kam eine weitere dazu. © instagram/tanjaszewczenko

Hinter Tanja liegen turbulente Tage - das konnten die rund 313.000 Instagram-Fans der ehemaligen Eiskunstläuferin täglich in ihren Storys mitverfolgen, in denen sie in obligatorischer Manier ausführlich über den aktuellen Umzugs- und Einzugs-Stand berichtet hatte.

So wurde im Haus noch fleißig gewerkelt, während die 46-Jährige und Ehemann Norman (45) ihr in Kisten verstautes Hab und Gut zu sortieren versuchten und gleichzeitig auch noch die drei gemeinsamen Kids - Töchterchen Jona (12) und die Zwillinge Leo und Luis (2) - bespaßen mussten.

Ohnehin kein leichtes Unterfangen, am Sonntag gesellte sich dann noch ein weiteres Problem dazu.

Schon zuvor hatte Tanja ihren Anhängern erklärt, dass sie eine Putzkolonne beauftragt hatte, die sie bei der Reinigung der Villa unterstützen sollte. Und obwohl "die Mädels" einen tollen Job gemacht hatten, fielen der Dreifach-Mama im Obergeschoss dann mehrere Fenster auf, die nicht von außen geputzt worden waren - aus gutem Grund, wie die Ex-Kölnerin feststellen musste!