Tanja Szewzcenko den Tränen nah: So stiehlt sie ihrer Tochter die Show

In ihrer Instagram-Story nutzte Tanja Szewczenko die Gelegenheit, um nach erfolgter Lieferung noch einmal in die Vergangenheit zu reisen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

In fast schon regelmäßigen Abständen erinnert sich die Auswanderin an ihre gute alte Zeit als Eiskunstläuferin, ihre Anfänge und die damit verbundenen Herausforderungen zurück.

Für das neueste Gedankenkarussell sind aber diesmal nicht ihre "Kekse" Leo und Luis, sondern deren 13-jährige Schwester verantwortlich.

Pünktlich wie die Maurer spazierten am Mittwochnachmittag fleißige Helfer in die Bude, um dem Teenager ein zuvor gekauftes Sofa ins Zimmer zu stellen.

Grund genug für die mehr oder weniger prominente Mama, alte Zeiten noch einmal aufleben zu lassen.

"Da fange ich an zu heulen. Wenn ich überlege, was ich hatte in dem Alter. (...) Ich habe in einer kleinen Genossenschaftswohnung mit der Familie gelebt. (...) Alles ganz einfach. Wenig Geld. Ich hatte Träume und Ziele", fährt es aus der Ex-RTL-Darstellerin heraus.