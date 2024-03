Tanja Szewzcenko legt sich mit eigenen Fans an: "Ich finde das unhöflich und respektlos"

Dubai/Köln - Sie hat es schon wieder getan! Auf ihrem Instagram-Kanal hat sich Tanja Szewczenko (46) erneut zu einem in ihren Augen ganz kritischen Thema geäußert, dabei ihre "Kekse" Leo und Luis (beide 2) verteidigt und zum Rundumschlag an die Gesellschaft ausgeholt.

Auf Instagram teilt Tanja Szewczenko am liebsten Fotos von sich und ihrer Familie. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Fast schon regelmäßig muss sich die Dreifach-Mama und Auswanderin mit unliebsamer Fan-Kritik herumschlagen und für die Mamas in ihrer Community in die Bresche springen.

Im jüngsten Fall erhob die ehemalige Schauspielerin gegen kritische Worte rund um ihre Windel-Zwillinge das Wort. "Ich spreche mal ein Thema an was mich beschäftigt hat. (...) Nämlich Windeln", leitet die Ex-Kufenqueen in ihr mütterliches Plädoyer ein.

Im Fokus kritischer Fan-Stimmen: Die "Kekse" Leo und Luis, die mit ihren zweieinhalb Jahren noch immer mit Windeln durch die Storys ihrer bekannten Mama flitzen. Immer wieder werde die gebürtige Düsseldorferin daher mit Fragen wie "Dein Kind trägt noch Windeln?" oder "Müsste doch mal langsam gut sein" konfrontiert.

Offenbar zu viel für die Wüsten-Wanderin."Ich habe das Gefühl, dass das in unserer Gesellschaft immer noch ein Problem ist."