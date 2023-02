Tiefe Einblicke von Tanja Szewczenko: Hängen ihre Zwillinge in der Entwicklung zurück?

Köln - Ungewohnte Einblicke von Tanja Szewczenko (45)! Auf Instagram plauderte die Ex-Schauspielerin jüngst über die Entwicklung ihrer Zwillinge. Ein Thema lag der Dreifach-Mama dabei ganz besonders am Herzen.

Auf Instagram teilt Tanja Szewczenko nahezu täglich Ausschnitte aus dem Leben ihrer Zwillinge. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko

Schon in der Vergangenheit hatten immer mal wieder Fans der erfolgreichen Buchautorin Skepsis geäußert, da die beiden Söhnchen Luis und Leo trotz ihres Alters von zwei Jahren noch nicht wirklich sprechen können.

Das nahm die Ex-Eiskunstqueen zum Anlass, an Weiberfastnacht noch einmal ein paar Worte darüber zu verlieren. "Das Thema Sprechen hat uns in letzter Zeit schon beschäftigt, weil die Jungs so gar keine Ambitionen haben", teilte Tanja offen und ehrlich mit.

"Es gibt Kinder, die kommen früher ins Sprechen. Aber man muss bei den Jungs auch bedenken, dass sie fast zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen sind", lenkte die EM-Drittplatzierte von 1998.

Trotz der eher schleppenden Entwicklung beim Thema Sprechen nutzte die gebürtige Düsseldorferin die Gelegenheit, ihre Jungs dennoch über den Klee zu loben und leichten Neid unter Eltern zu entfachen.

"Motorisch hinken die beiden überhaupt nicht hinterher, ganz im Gegenteil. Da sind Leo und Luis ja unwahrscheinlich weit vorne", so Tanja. Aber im Ernst... welche Mama würde das nicht von ihren Kids behaupten?