Was macht Tanja Szewczenko da? Schauspielerin lässt sich auf Händen tragen! Das steckt dahinter

Aber wieso? Die 46-Jährige hatte schlicht kein passendes Schuhwerk an, um an der Seite von Ehemann Norman durch die neuen Räume ihres Hauses zu gehen.

Demnächst wollen die Szewczenkos in ihr Traumreich einziehen und sich endlich angekommen und zu Hause fühlen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Also schnappte sie sich kurzerhand Bauherr "Duncan" und ließ sich standesgemäß - wie es im prachtvollen Dubai eben nun mal zum guten Ton gehört - entsprechend auf Händen tragen.

Seit knapp zwei Wochen wird das Haus der Szewczenkos im Wüstenstaat übrigens rundum erneuert und auf Vordermann gebracht - alles ganz nach den individuellen Wünschen der Auswanderer.



Trotz seines Jobs in der Baubranche dürfte Norman die Bauleitung und Detailplanung an seine Frau abgetreten haben. "Wahnsinn was hier alles so passiert", freute sich die Buchautorin und dreifache Wüsten-Mama über ihr neues Reich.

Schon bald wollen Tanja, Norman und die drei gemeinsamen Kinder im eigenen Traumhaus ausziehen und den Traum der Auswanderung in vollen Zügen genießen. Mr. Duncan sei Dank!