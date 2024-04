Tanja Szewczenko teilt Geburtstags-Bild ihrer Zwillinge: Doch Fans wundern sich über ein Detail

Dubai - Tanja Szewczenko (46) hatte an diesem Wochenende allen Grund zur Freude, denn ihre Zwillinge Leo und Luis feiern ihren dritten Geburtstag. In einem Instagram-Beitrag gewährte die "Momfluencerin" ihrer Community einige Einblicke in die Feierlichkeiten - viele Fans hatten dabei allerdings nur Augen für die Frisur der Jungs.

Leo und Luis (3) strahlten anlässlich ihres Geburtstags in die Kamera - Tanjas (46) Fans stach dabei jedoch glatt die Frisur der Zwillinge ins Auge. © instagram/tanjaszewczenko

Happy Birthday, Leo und Luis! Die Zwillinge der ehemaligen "Alles was zählt"-Darstellerin werden am heutigen Samstag schon drei Jahre alt und feiern ihren Geburtstag zum ersten Mal in ihrer neuen Heimat Dubai, in die die Familie im Sommer 2023 ausgewandert war.

In üblicher Manier ließ Tanja auch ihre mehr als 300.000 Instagram-Fans am Ehrentag ihrer Jungs teilhaben und teilte auf ihrem Kanal einige Schnappschüsse, auf denen die Familienmitglieder vor einigen Luftballons und einem Geburtstagstisch posiert hatten.

"Die Kekse haben sich gefreut. Keiner krank, kein Unwetter, keine geplatzte Leitung, keine außergewöhnlichen Vorkommnisse", schrieb die dreifache Mutter zu den Erinnerungsfotos, auf denen alle gut gelaunt in die Kamera strahlten.

Auf zwei anderen Aufnahmen waren die Jungs außerdem beim Auspacken ihrer Geschenke zu sehen, wobei ihnen Schwester Jona (13) assistierte. Eigentlich zuckersüße Aufnahmen, doch einigen Fans stach glatt ein Detail ins Auge, das gar nichts mit dem Geburtstag der Zwillinge zu tun hatte: die Langhaar-Mähne der Zwillinge!