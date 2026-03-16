"Ich komme mehrmals heute Abend": Maite Kelly irritiert mit schlüpfrigen Sprüchen
Offenburg - Die "Giovanni Zarrella Show" stand ganz im Zeichen der Liebe. Maite Kelly (46) und Gastgeber Giovanni Zarrella (48) nutzten dies dazu, um sich einen ungewöhnlich zweideutigen Schlagabtausch zu liefern.
Bei der Ansage kam der Entertainer nämlich komplett aus dem Konzept und verhaspelte sich total, als er die US-amerikanische Sängerin auf die Bühne rufen wollte.
"Eigentlich macht sie's öfter", posaunte der Italiener, der gerade noch so einen Lachanfall verhindern konnte, heraus.
Auch Thomas Anders (63) konnte sich das Lachen gerade so verkneifen und wollte selbstverständlich wissen, was genau Giovanni meinen würde.
Der 48-jährige Gastgeber konnte sich aber gerade noch herausreden, ehe Maite ihren neuen Hit "Der Morgen danach", der von einer wilden Liebesnacht handelt, sang.
Im Anschluss daran ging es zwischen der Sängerin und Giovanni heiß her. "Ich komme ja mehrmals heute Abend", verriet sie dem Entertainer und ergänzte nach einer kurzen Pause: "Auf die Bühne."
Maite Kelly spricht im Namen aller Frauen – Giovanni Zarrella kann sich Schmunzeln nicht verkneifen
Und der Italiener, der sich ein Grinsen nicht verkneifen konnte, ließ es sich nicht nehmen, den Spaß mitzumachen und zu kontern.
"Dreimal kommst du heute", sagte er in Richtung der 46-Jährigen. Auch er machte eine kleine Pause, ehe er ausführte: "Auf die Bühne."
Einmal in Plauderlaune angekommen, nahm die schlüpfrige Unterhaltung auch kein Ende. Denn dann wollte der Ehemann von Jana Ina Zarrella (49) wissen, wie autobiografisch Maites Song sei.
"Ich glaube, ich darf im Namen aller Frauen sagen: Wir sind froh, wenn wir einmal in den Himmel kommen", machte das zweitjüngste Kind der Kelly Family klar.
Auch hier konnte sich der Gastgeber einen Spruch nicht verkneifen. "Lieber einmal als kein Mal", sagte er schmunzelnd in Richtung der Sängerin.
Titelfoto: ZDF/Sascha Baumann