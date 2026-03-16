"Ich komme mehrmals heute Abend": Maite Kelly irritiert mit schlüpfrigen Sprüchen

Offenburg - Die " Giovanni Zarrella Show " stand ganz im Zeichen der Liebe. Maite Kelly (46) und Gastgeber Giovanni Zarrella (48) nutzten dies dazu, um sich einen ungewöhnlich zweideutigen Schlagabtausch zu liefern.

Giovanni Zarrella (48) geriet im Rahmen seiner Show kurz aus dem Konzept. © ZDF/Sascha Baumann

Bei der Ansage kam der Entertainer nämlich komplett aus dem Konzept und verhaspelte sich total, als er die US-amerikanische Sängerin auf die Bühne rufen wollte.

"Eigentlich macht sie's öfter", posaunte der Italiener, der gerade noch so einen Lachanfall verhindern konnte, heraus.

Auch Thomas Anders (63) konnte sich das Lachen gerade so verkneifen und wollte selbstverständlich wissen, was genau Giovanni meinen würde.

Der 48-jährige Gastgeber konnte sich aber gerade noch herausreden, ehe Maite ihren neuen Hit "Der Morgen danach", der von einer wilden Liebesnacht handelt, sang.

Im Anschluss daran ging es zwischen der Sängerin und Giovanni heiß her. "Ich komme ja mehrmals heute Abend", verriet sie dem Entertainer und ergänzte nach einer kurzen Pause: "Auf die Bühne."