Skandalnudel Tatjana Gsell beendet jahrelange Pause und ist kaum wiederzuerkennen

Frankfurt am Main - Lange Zeit war es mucksmäuschenstill um TV-Skandalnudel Tatjana Gsell (52) . Doch jetzt ist die einstige Prinzen-Geliebte scheinbar wieder zurück - und hat dabei offensichtlich eine enorme optische Verwandlung durchgemacht.

Tatjana Gsell (52) hatte sich seit ihrer Teilnahme am RTL-Dschungelcamp im Jahr 2018 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa

Makellose Haut, ein straffer Körper, perfektes Haar und scheinbar keine einzige - für ihr Alter keinesfalls verwerflich - sichtbare Falte. So präsentierte sich die Gsell in den vergangenen Wochen auf ihrem Instagram-Kanal. Dieser war in den vergangenen vier Jahren eher spärlich bis gar nicht bespielt worden.

Doch seit Mitte Juni dieses Jahres geht es auf dem Profil der 52-Jährigen wieder lebhafter zur Sache. Dabei fiel bei den Shooting-Fotos deutlich auf: Tatjana wirkte optisch um einige Jahre jünger als noch auf den letzten Aufnahmen, die allesamt aus 2019 oder früher datieren.

Aber wie hat sie das nur gemacht? Böse Zungen, die sich auch in den Kommentarspalten zu ihren letzten Beiträgen enorm häufen, schieben die Hauptverantwortung auf jede Menge Filter sowie etliche Eingriffe des Beauty-Docs. Manche gingen sogar so weit zu behaupten, die "neue" Tatjana Gsell wäre mithilfe von Künstlicher Intelligenz (kurz: KI) erschaffen worden.

Dass dem aber nicht (nur) so ist, bekräftigte die seit kurzem wieder als Single durchs Leben trabende TV-Bekanntheit im Interview mit der Bild-Zeitung: "Für meine Schönheit tue ich sehr viel, Botox und Filler alleine reichen nicht! Es braucht eben auch viel Disziplin und man muss immer an sich arbeiten!"

Was das im Klartext heißt, ließ die Ex des 2022 verstorbenen Ferfried Prinz von Hohenzollern (†79) ebenfalls nicht unbeantwortet.