Zerbricht die Ampel vorzeitig? So viele sehen miese Stimmung in der Regierung

Mainz - Die Ampel-Bundesregierung ist mal wieder in Turbulenzen - und wieder einmal ist es die FDP, die für Unruhe sorgt. In der Bevölkerung attestiert inzwischen eine äußerst große Mehrheit der Regierungsmannschaft um Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) eine schlechte Stimmung, doch an ein vorzeitiges Zerbrechen der Koalition glauben hingegen nur wenige, wie das aktuelle ZDF-Politbarometer zeigt.