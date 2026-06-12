Als jüngste Frau überhaupt: Taylor Swift schreibt Geschichte

USA - Sie hat Geschichte geschrieben! Taylor Swift (36) wurde als jüngste Frau überhaupt in die Songwriters Hall of Fame (SHOF) aufgenommen.

Taylor Swift (36) ist die jüngste Frau überhaupt, die in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen wurde. © JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Die US-amerikanische Ruhmeshalle wurde 1969 gegründet und ehrt herausragende Komponisten und Textdichter der populären Musik.

Ziel der Institution ist es, das Werk von Songwritern zu würdigen und gleichzeitig junge Talente zu fördern.

Für die Aufnahme in die Hall of Fame qualifizieren sich Künstler mit einem umfangreichen Songkatalog 20 Jahre nach der ersten kommerziellen Veröffentlichung eines Songs.

Am 19. Juni 2006 veröffentlichte Swift ihre erste Single "Tim McGraw" und schaffte damit direkt den Einstieg in die Charts. Nur wenige Monate später folgte im Oktober ihr Debütalbum "Taylor Swift".

Damit wurde die "The Fate of Ophelia"-Interpretin im ersten Jahr, in dem es ihr möglich war, in der Ruhmeshalle geehrt, so Page Six.