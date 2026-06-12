Als jüngste Frau überhaupt: Taylor Swift schreibt Geschichte
USA - Sie hat Geschichte geschrieben! Taylor Swift (36) wurde als jüngste Frau überhaupt in die Songwriters Hall of Fame (SHOF) aufgenommen.
Die US-amerikanische Ruhmeshalle wurde 1969 gegründet und ehrt herausragende Komponisten und Textdichter der populären Musik.
Ziel der Institution ist es, das Werk von Songwritern zu würdigen und gleichzeitig junge Talente zu fördern.
Für die Aufnahme in die Hall of Fame qualifizieren sich Künstler mit einem umfangreichen Songkatalog 20 Jahre nach der ersten kommerziellen Veröffentlichung eines Songs.
Am 19. Juni 2006 veröffentlichte Swift ihre erste Single "Tim McGraw" und schaffte damit direkt den Einstieg in die Charts. Nur wenige Monate später folgte im Oktober ihr Debütalbum "Taylor Swift".
Damit wurde die "The Fate of Ophelia"-Interpretin im ersten Jahr, in dem es ihr möglich war, in der Ruhmeshalle geehrt, so Page Six.
Taylor Swift emotional bei ihrer Dankesrede
In ihrer Dankesrede wurde Taylor Swift sichtlich emotional, als sie über ihre Familie sprach. Diese habe damals "ihr gesamtes Leben auf den Kopf gestellt" und sei von Pennsylvania nach Nashville gezogen, um ihre Musikkarriere zu unterstützen.
"Ihr seid der Grund, warum ich heute Abend hier bin", sagte die 36-Jährige dankbar gegenüber ihrer Familie. Zu den wichtigsten anerkannten Songs von Swift gehören laut der SHOF "The Last Great American Dynasty", "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)", "Blank Space", "Anti-Hero" und "Love Story".
Die Songwriterin verriet zuvor in einem Interview, dass viele ihrer besten Ideen "mitten in der Nacht entstehen, wenn sie eigentlich gerade versucht einzuschlafen".
Bis heute hat die 36-Jährige rund 280 veröffentlichte Songs geschrieben und zwölf Studioalben publiziert. In den US-amerikanischen "Billboard Hot 100"-Single-Charts hat sie zudem 14 Nummer-eins-Hits erzielt.
Taylor Swift hat bereits viele Rekorde in ihrer Karriere aufgestellt, so auch mit der erfolgreichen "The Eras Tour". Diese wurde zur ersten Tournee in der Geschichte, die über eine Milliarde US-Dollar (umgerechnet über 863 Millionen Euro) einspielte - und gilt damit als umsatzstärkste Konzerttour aller Zeiten.
Titelfoto: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP