Irre Kosten enthüllt: So teuer war die Traumhochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce
New York City (USA) - Es war das Mega-Spektakel des Jahres: Vor rund einer Woche (3. Juli) haben sich Pop-Ikone Taylor Swift (36) und ihr Partner Travis Kelce (36) das Jawort gegeben. Neue Details enthüllen nun, wie tief das Paar für seine pompöse Traumhochzeit in die Tasche gegriffen haben dürfte.
Sicherheitsabsperrungen, Leuchtreklamen und ein riesiger Promi-Auflauf rund um den Madison Square Garden: New York City befand sich am vergangenen Wochenende im Ausnahmezustand.
Dass Taylor Swift und Travis Kelce für ihre opulente Hochzeitsfeier weder Kosten noch Mühen gescheut haben dürften, ließ sich anhand der Dimensionen des Events bereits erahnen.
Nach einem Bericht des US-Promi-Portals "Page Six" schätzen Experten die Ausgaben für das Spektakel auf rund 20 bis 30 Millionen US-Dollar.
Den größten Teil des Geldes habe demnach die Nutzung der Location verschlungen: Die horrende Miete für den Madison Square Garden inklusive Auf- und Abbau soll sich allein auf fünf bis zehn Millionen US-Dollar belaufen haben. Eine ähnlich hohe Summe sei vermutlich in Dekoration und Blumenschmuck geflossen.
Hinzu kommen Ausgaben für die aufwendigen Sicherheitsabsperrungen rund um das Großereignis, die New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani (34) nun erstmals offiziell bezifferte.
New Yorks Bürgermeister legt Kosten rund um Taylor Swifts Hochzeit offen
Demnach soll das Brautpaar der Stadt New York mehr als 160.000 US-Dollar (rund 140.000 Euro) für alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen gezahlt haben.
Mit diesem Betrag seien die Gebühren für Genehmigungen, Straßensperren sowie den Polizeieinsatz rund um die Großveranstaltung abgedeckt worden, sagte Mamdani bei einer Pressekonferenz.
Berichten zufolge hatten die Sängerin und der Football-Star ihr frisches Eheglück zunächst im kleinen Rahmen mit rund 100 engen Freunden gefeiert, ehe im Madison Square Garden die große Hochzeitssause inklusive 1000 geladener Promi-Gäste folgte.
Doch das Ehepaar soll nicht nur üppig gefeiert, sondern mindestens genauso großzügig gespendet haben: Satte 26 Millionen US-Dollar (circa 23 Millionen Euro) sollen die beiden in ihrer Hochzeitswoche an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen gestiftet haben.
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