Irre Kosten enthüllt: So teuer war die Traumhochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce

New York City (USA) - Es war das Mega-Spektakel des Jahres: Vor rund einer Woche (3. Juli) haben sich Pop-Ikone Taylor Swift (36) und ihr Partner Travis Kelce (36) das Jawort gegeben . Neue Details enthüllen nun, wie tief das Paar für seine pompöse Traumhochzeit in die Tasche gegriffen haben dürfte.

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) sind seit knapp drei Jahren ein Paar. © picture alliance/dpa/TNS via ZUMA Press Wire | Emily Curiel/ [email protected]

Sicherheitsabsperrungen, Leuchtreklamen und ein riesiger Promi-Auflauf rund um den Madison Square Garden: New York City befand sich am vergangenen Wochenende im Ausnahmezustand.

Dass Taylor Swift und Travis Kelce für ihre opulente Hochzeitsfeier weder Kosten noch Mühen gescheut haben dürften, ließ sich anhand der Dimensionen des Events bereits erahnen.

Nach einem Bericht des US-Promi-Portals "Page Six" schätzen Experten die Ausgaben für das Spektakel auf rund 20 bis 30 Millionen US-Dollar.

Den größten Teil des Geldes habe demnach die Nutzung der Location verschlungen: Die horrende Miete für den Madison Square Garden inklusive Auf- und Abbau soll sich allein auf fünf bis zehn Millionen US-Dollar belaufen haben. Eine ähnlich hohe Summe sei vermutlich in Dekoration und Blumenschmuck geflossen.

Hinzu kommen Ausgaben für die aufwendigen Sicherheitsabsperrungen rund um das Großereignis, die New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani (34) nun erstmals offiziell bezifferte.