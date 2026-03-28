Auto-Attacke auf Taylor Swift! Influencerin stoppt Wagen und springt davor - Das steckt hinter der Aktion

Los Angeles/USA - Am Donnerstag attackierte eine brasilianische Influencerin das Auto von Popstar Taylor Swift und ihrem Verlobten Travis Kelce (beide 36) - nun brach sie ihr Schweigen und äußerte sich erstmals zu der Aktion.

Liziane Gutierrez (39) wollte der Sängerin nur ein Brasilien-Trikot überreichen. © Screenshot/Instagram/liziane_gutierrez

Die 39-jährige Liziane Gutierrez stürzte sich in einer chaotischen Szene in der US-Stadt Los Angeles vor den Wagen der "Cruel Summer"-Interpretin - offenbar nicht ohne Hintergedanken.

Denn wie sie selbst angab, sei sie nicht verrückt, es habe sich lediglich um einen Stunt für eine TV-Show gehandelt!

"Ich mache ein Projekt mit RedeTV in Brasilien, bei dem ich Missionen erfülle. Die erste Mission war, Taylor Swift oder Justin Bieber ein Brasilien-Trikot zu übergeben", so Gutierrez laut der New York Post.

Sie habe ihr Bestes gegeben, das Trikot der Sängerin zu übergeben, sei letztendlich jedoch gescheitert - zudem sei die Security des Paares ihr gegenüber "extrem unhöflich" gewesen.