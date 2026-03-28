Auto-Attacke auf Taylor Swift! Influencerin stoppt Wagen und springt davor - Das steckt hinter der Aktion

Eine brasilianische Influencerin attackierte das Auto von Taylor Swift und Travis Kelce - nun brach sie ihr Schweigen und äußerte sich erstmals zu der Aktion.

Von Mia Berger

Los Angeles/USA - Am Donnerstag attackierte eine brasilianische Influencerin das Auto von Popstar Taylor Swift und ihrem Verlobten Travis Kelce (beide 36) - nun brach sie ihr Schweigen und äußerte sich erstmals zu der Aktion.

Liziane Gutierrez (39) wollte der Sängerin nur ein Brasilien-Trikot überreichen.
Liziane Gutierrez (39) wollte der Sängerin nur ein Brasilien-Trikot überreichen.  © Screenshot/Instagram/liziane_gutierrez

Die 39-jährige Liziane Gutierrez stürzte sich in einer chaotischen Szene in der US-Stadt Los Angeles vor den Wagen der "Cruel Summer"-Interpretin - offenbar nicht ohne Hintergedanken.

Denn wie sie selbst angab, sei sie nicht verrückt, es habe sich lediglich um einen Stunt für eine TV-Show gehandelt!

"Ich mache ein Projekt mit RedeTV in Brasilien, bei dem ich Missionen erfülle. Die erste Mission war, Taylor Swift oder Justin Bieber ein Brasilien-Trikot zu übergeben", so Gutierrez laut der New York Post.

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Sie habe ihr Bestes gegeben, das Trikot der Sängerin zu übergeben, sei letztendlich jedoch gescheitert - zudem sei die Security des Paares ihr gegenüber "extrem unhöflich" gewesen.

Influencerin Liziane Gutierrez sprang vor den Wagen von Taylor Swift und Travis Kelce (beide 36).
Influencerin Liziane Gutierrez sprang vor den Wagen von Taylor Swift und Travis Kelce (beide 36).  © Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Taylor Swift und Travis Kelce genossen trotz Influencer-Attacke den Abend

Taylor Swift räumte bei den "iHeartRadio Music Awards 2026" gleich sieben Auszeichnungen ab.
Taylor Swift räumte bei den "iHeartRadio Music Awards 2026" gleich sieben Auszeichnungen ab.  © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Auch wenn das Sicherheitspersonal nicht freundlich gewesen sei, hatte sie sich insgesamt positiv über das Promi-Paar geäußert - etwas auszusetzen hatte sie dennoch gehabt.

"Sie sind süß, aber es haben nur fünf oder weniger Leute draußen auf sie gewartet. Warum hat sie nicht angehalten, um zu reden oder wenigstens Hallo zu sagen?"

Es ist nicht das erste Mal, dass Gutierrez in einen Skandal verwickelt war. Bereits vor gut zehn Jahren sorgte sie für Schlagzeilen, als sie Chris Brown (36) beschuldigte, ihr auf einer Party in der Metropole Las Vegas ins Gesicht geschlagen zu haben.

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Swift und Kelce haben sich von der merkwürdigen Attacke wohl nicht stören lassen - stattdessen genossen sie ihren Abend bei den "iHeartRadio Music Awards 2026". Die 35-Jährige war mit insgesamt neun Nominierungen die meistnominierte Künstlerin des Abends.

Am Ende durfte sie gleich sieben Auszeichnungen mit nach Hause nehmen, darunter als "Künstlerin des Jahres", "Song des Jahres" und "Lieblings-Tourstil" für ihre erfolgreiche "The Eras Tour".

Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/liziane_gutierrez, JON KOPALOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

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