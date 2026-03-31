Hat sie Markenrechte verletzt? Sängerin verklagt Taylor Swift

Las Vegas (USA) - Superstar Taylor Swift (36) hat juristischen Ärger am Hals: Eine Entertainerin verklagt die Sängerin wegen ihres Albumtitels "The Life of a Showgirl".

Taylor Swifts (36) Platte "The Life of a Showgirl" war 2025 das meistverkaufte Album. © picture alliance/dpa/Invision/AP | Jordan Strauss

Las-Vegas-Showgirl Maren Wade sieht durch Taylor Swifts Erfolgsalbum ihre eigenen Markenrechte verletzt und fordert Schadensersatz in nicht genannter Höhe von der Pop-Ikone.

In einer Klageschrift, die dem US-Promi-Portal TMZ vorliegt, wirft die Performerin ihrer weltberühmten Kollegin vor, für ihr zwölftes Studioalbum den Titel "The Life of a Showgirl" verwendet zu haben, obwohl sie selbst bereits seit Jahren entsprechende Markenrechte für ihr ähnlich benanntes Bühnenprogramm beanspruche.

Die umfangreiche Werbung für Swifts Platte drohe ihre langjährige Show "Confessions of a Showgirl" zu "übertönen" und nachhaltig zu schädigen, kritisierte die Künstlerin, die unter dem Namen nicht nur auf Tour geht, sondern auch eine regelmäßige Kolumne veröffentlicht und einen Podcast betreibt.

Wegen Taylor Swifts enormer Reichweite und Marktmacht sieht Wade nun ihr eigenes, über Jahre aufgebautes Markenimage in Gefahr.