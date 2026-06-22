Taylor Swift feiert Junggesellinnen-Abschied – doch von einer Person fehlt jede Spur

USA - Bald wird es so weit sein: In wenigen Tagen soll Taylor Swift (36) ihre große Hochzeit feiern. Bereits am vergangenen Wochenende soll zuvor ihr Junggesellinnenabschied stattgefunden haben – von ihrer einst engen Freundin Blake Lively (38) fehlte dabei jedoch jede Spur.

Taylor Swift (36) soll am Wochenende ihren Junggesellinnenabschied gefeiert haben. © Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa

Denn die Schauspielerin wurde allein beim Einkaufen gesehen, während Swift mit ihren engsten Freundinnen feierte.

Laut TMZ verbrachte die Sängerin ihre Bachelorette-Party in ihrem Ferienhaus im US-Bundesstaat Rhode Island.

Insider berichten, dass eine Frau in weißer Kleidung auf dem Balkon gesehen worden sein soll, die der 36-Jährigen stark ähnelte. Dazu sollen drei weitere Personen in schwarzen Outfits ebenfalls dabei gewesen sein.

Von Lively fehlte hingegen jede Spur, obwohl die beiden Frauen früher eine enge Freundschaft pflegten. In den vergangenen Monaten kühlte dieses Verhältnis jedoch stark ab, nachdem die 38-Jährige Swift in ihren Rechtsstreit mit Justin Baldoni (42) hineingezogen hatte. Unter anderem wurden dabei auch private Textnachrichten zwischen den beiden veröffentlicht.

Die 36-Jährige hatte sich daraufhin von der "It Ends With Us"-Darstellerin distanziert. Bevor der Streit begann, wurden Lively und Swift häufig zusammen gesehen, doch seit gut anderthalb Jahr haben sie sich nicht mehr gemeinsam blicken lassen.