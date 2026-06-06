06.06.2026 08:21 Na, erkennt Ihr sie? Dieser Superstar steckt hinter dem Mädchen mit den blonden Locken

Taylor Swift war schon als Kind ein Country-Girl. Diese Erinnerungen erweckt sie als Sängerin der Titelmelodie von "Toy Story 5" wieder zum Leben

Von Marcus Scholz

USA - Na, hättet Ihr sie erkannt? Hinter dem Mädchen mit der blonden Lockenmähne steckt niemand geringeres als Musik-Superstar Taylor Swift! Die 36-Jährige veröffentlichte am Freitag ein Reel auf Instagram, das sie als Kind in Cowboy-Kluft zeigt und verriet obendrein, was es mit dem Einblick in ihre Kindheit auf sich hat.

Auch Superstars haben mal klein angefangen. Taylor Swift wusste schon früh, das Country genau ihr Ding ist. © Screenshot/Instagram/taylorswift Die "Shake It Off"-Sängerin kehrt zu ihren Country-Wurzeln zurück. Wilder Westen statt Glamour in L.A. lautet das Motto. Geld gibt es dabei für die reichste Musikerin aller Zeiten selbstverständlich auch zu verdienen. Swift hat mit dem Song "I Knew It, I Knew You" nämlich die Titelmelodie zum neuen Film "Toy Story 5" beigesteuert. "Das Schreiben dieses Songs fühlte sich wie ein musikalischer Neuanfang und gleichzeitig wie eine Heimkehr an", schrieb Swift zu besagtem Instagram-Reel. Schon als Kind sei die 36-Jährige Fan von "Toy Story", Cowboy-Sheriff "Woody" und seinen Freunden gewesen. Taylor Swift Anschlagspläne auf Taylor-Swift-Konzert: 15 Jahre Haft für jungen Islamisten Passend dazu veröffentlichte der Superstar den Clip, in dem sie als fünf Jahre altes Mädchen, tanzend mit Cowboystiefeln, rot-weißem Cowboyhut und Jeansrock zu sehen ist.

Taylor Swift zeigt auf Instagram, dass sie schon als Kind Cowboy-Fan war

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