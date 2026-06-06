Na, erkennt Ihr sie? Dieser Superstar steckt hinter dem Mädchen mit den blonden Locken
USA - Na, hättet Ihr sie erkannt? Hinter dem Mädchen mit der blonden Lockenmähne steckt niemand geringeres als Musik-Superstar Taylor Swift! Die 36-Jährige veröffentlichte am Freitag ein Reel auf Instagram, das sie als Kind in Cowboy-Kluft zeigt und verriet obendrein, was es mit dem Einblick in ihre Kindheit auf sich hat.
Die "Shake It Off"-Sängerin kehrt zu ihren Country-Wurzeln zurück. Wilder Westen statt Glamour in L.A. lautet das Motto. Geld gibt es dabei für die reichste Musikerin aller Zeiten selbstverständlich auch zu verdienen.
Swift hat mit dem Song "I Knew It, I Knew You" nämlich die Titelmelodie zum neuen Film "Toy Story 5" beigesteuert.
"Das Schreiben dieses Songs fühlte sich wie ein musikalischer Neuanfang und gleichzeitig wie eine Heimkehr an", schrieb Swift zu besagtem Instagram-Reel. Schon als Kind sei die 36-Jährige Fan von "Toy Story", Cowboy-Sheriff "Woody" und seinen Freunden gewesen.
Passend dazu veröffentlichte der Superstar den Clip, in dem sie als fünf Jahre altes Mädchen, tanzend mit Cowboystiefeln, rot-weißem Cowboyhut und Jeansrock zu sehen ist.
Taylor Swift zeigt auf Instagram, dass sie schon als Kind Cowboy-Fan war
Drehbuchautor bezeichnet Taylor Swift als "lange verschollenes Familienmitglied"
Swift dankte zudem Drehbuchautor Andrew Stanton (60), dass er sie als Interpretin für den Titelsong ausgewählt habe. "Ich habe schon immer davon geträumt, für diese Figuren zu schreiben, die ich seit meiner Kindheit liebe", ließ sie Stanton wissen.
Der wiederum adelte Swift, bezeichnete sie als "lange verschollenes Familienmitglied". Es sei Schicksal gewesen, dass die Filmreihe und die Sängerin zueinander gefunden haben.
Auch ihr alter Kumpel Jack Antonoff (42) blieb nicht unerwähnt. Gemeinsam mit dem US-Produzenten hauchte Swift den Titelsong Leben ein: "Wir haben diesen Song mit so viel Bewunderung für diese Figuren geschrieben, die uns zum Lachen gebracht und uns dabei geholfen haben, Lektionen zu lernen", schrieb die 36-Jährige.
Ab dem 23. Juli läuft "Toy Story 5" laut Disney Deutschland auch bei uns in den Kinos.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/taylorswift, Jordan Strauss/AP/dpa-tmn