Nächste Tragödie nach Taylor-Swift-Konzert: Weiterer Fan gestorben!

Rio de Janeiro (Brasilien) - Es ist bereits die zweite Tragödie innerhalb weniger Tage: Taylor Swifts (33) Gastspiel in Brasilien wird von einem weiteren tödlichen Zwischenfall überschattet.

Taylor Swift (33) musste eines ihrer Konzerte in Rio nach dem Tod eines Fans verschieben. © Isabel Infantes/PA Wire/dpa

Der Tod einer 23-jährigen Studentin hatte am Freitagabend dunkle Schatten auf Taylor Swifts erste Show ihrer "Eras"-Tour in Brasilien geworfen.

Tausende Swifties hatten massiv mit der brütenden Hitze in der brasilianischen Küstenmetropole zu kämpfen und fielen reihenweise in Ohnmacht - so auch Ana Clara Benevides, die den Abend mit ihrem Leben bezahlen musste.



Die junge Frau, die während des Konzerts ihres Idols zusammenbrach, verstarb wenig später im Krankenhaus an einem Herzstillstand.

Doch die 23-Jährige sollte nicht die Einzige bleiben, die nach dem Besuch in Rio umkam. Wie nun bekannt wurde, kam ein weiterer Fan der beliebten Sängerin nach dem Konzert in der Weltmetropole ums Leben.

Der 25-jährige Gabriel Milhomem Santos sei nur wenige Stunden, nachdem er Taylor Swifts Auftritt im Olympiastadion Nilton Santos besucht habe, getötet worden, berichtete unter anderem die Daily Mail.

Demnach soll sich der junge Mann, der ein Swiftie-Armband am Handgelenk getragen habe, in den frühen Morgenstunden an der Copacabana, dem berühmtesten Strand der Stadt, ausgeruht haben, als er erstochen worden sei.

Gabriel soll nun in seiner Heimatstadt im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul beerdigt werden - in der Kleidung, die er sich speziell für die Show seines Idols habe anfertigen lassen, wie es heißt.