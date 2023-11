19.11.2023 11:17 807 Hitzetod bei Taylor-Swift-Konzert: Sängerin hat niederschmetternde Nachricht für Fans

Taylor Swift sagte nun die ersten Konzerte in Brasilien ab. Ein Fan starb am vergangene Freitag aufgrund der Hitzewelle in Rio de Janeiro - mit Konsequenzen.

Von Dana-Jane Kruse

Rio de Janeiro (Brasilien) - Die brasilianische Hitze und Tausende Swifties im Konzert-Fieber sind keine gute Kombination: Am vergangene Freitag starb ein Fan kurz vor der Bühnenshow des Megastars. Taylor Swift (33) trauerte zwar, wollte jedoch ihre Tour zunächst nicht unterbrechen. Nun rudert die Sängerin zurück. Hitzewelle in Brasilien: Nach dem tragischen Tod eines Fans sagt Taylor Swift (33) nun überraschend Konzerte in Rio de Janeiro ab. © Shanna Madison/TNS via ZUMA Press Wire/dpa Temperaturen von weit über 40 Grad zwangen Taylor Swift zum Handeln, nachdem ein Fan - die 23-jährige Studentin Ana Clara Benevides - kurz vor ihrem Konzert in Rio de Janeiro ohnmächtig wurde und an einem Herzstillstand verstarb. Die Sängerin hatte bereits angekündigt, den Vorfall auf kommenden Konzerten nicht ansprechen zu wollen, da es ihr "das Herz brechen" würde. "Ich kann euch gar nicht sagen, wie am Boden zerstört ich darüber bin", schrieb Swift auf Instagram, "Es gibt sehr wenige Informationen, die ich außer der Tatsache habe, dass sie so unglaublich schön und viel zu jung war." Taylor Swift "Werde Euch nie in Gefahr bringen" - Taylor Swift mit traurigen Nachrichten Am gestrigen Samstag und heutigen Sonntagabend sollten in Rio zwei weitere Konzerte stattfinden. Diese sagte Swift aufgrund der anhaltenden Hitze nun ab. Im Zuge der Hitzewelle blieb Megastar Taylor Swift keine andere Wahl, als Konzerte abzusagen. © Bildmontage/Screenshot: Instagram/taylorswift Taylor Swift in Brasilien: Sicherheit von Fans, Crew und Mitkünstlern an erster Stelle Fans versuchten, sich vor dem Konzert von Taylor Swift in der Warteschlange abzukühlen. © Tercio TEIXEIRA / AFP In ihrer Instagram-Story schrieb Swift nun: "Ich schreibe dies aus meiner Umkleidekabine im Stadion. Aufgrund der extremen Temperaturen in Rio wurde die Entscheidung getroffen, die Show heute Abend zu verschieben." Die 33-Jährige fügte hinzu: "Die Sicherheit und das Wohlergehen meiner Fans, Mitkünstler und Crew müssen und werden immer an erster Stelle stehen." Bisher ist unklar, ob und wann die abgesagten Konzerte nachgeholt werden. Taylor Swift Taylor Swift kann es nicht lassen: Sängerin stellt neuen Spotify-Rekord auf Während Swifts Show am Freitag zeigten einige Fans Zeichen von extremer Dehydration. Die Sängerin unterbrach ihr Konzert mehrfach, um sicherzustellen, dass Besucher mit Wasser versorgt wurden. Trotzdem berichtete die brasilianische Zeitung Folha de S.Paulo, dass rund 1000 Fans während der Show am Freitag ohnmächtig geworden seien und andere sich übergeben sowie "extreme Dehydration" erlitten hätten.

