Tragödie bei Taylor-Swift-Konzert: Fan stirbt!

Rio de Janeiro (Brasilien) - Dieser dramatische Zwischenfall wirft einen dunklen Schatten auf Taylor Swifts (33) erfolgreiche Eras-Tour : Bei ihrer ersten Show in Brasilien ist am Freitag ein Fan ums Leben gekommen.

In der Küstenmetropole herrschen aktuell Temperaturen von weit über 40 Grad, die sich innerhalb der Menschenmasse am Veranstaltungsort deutlich höher angefühlt haben dürften. Der Zeitung zufolge sollen rund Tausend Menschen bei der Show ohnmächtig geworden sein.

Die junge Frau sei im Stadion zusammengebrochen, in Ohnmacht gefallen und wenig später im Krankenhaus an einem Herz-Kreislauf-Stillstand gestorben, wie ihr Vater und ihre Cousine gegenüber dem Blatt bestätigten.

Seit Monaten fieberte Rio de Janeiro diesem Tag entgegen: Sogar die berühmte Christus-Statue, das Wahrzeichen der Stadt, erstrahlte am Freitagabend zu Ehren der Sängerin und begrüßte Taylor Swift mit den Worten "Willkommen in Brasilien" zu ihrem Gastspiel in der Weltstadt.

Nach dem Tod eines Fans teilte Taylor Swift bei Instagram rührende Worte. © Screenshot/Instagram/taylorswift

Wie sehr das Publikum mit der brütenden Hitze zu kämpfen hatte, blieb offenbar auch dem Megastar auf der Bühne nicht verborgen.

Auf Videos, die im Netz veröffentlicht wurden, ist zu sehen, wie Taylor Swift ihre Songs immer wieder unterbricht und die Organisatoren darauf hinweist, dass die Zuschauer dringend Wasser brauchen.



Nur kurz nach der Show in Rio veröffentlichte die Sängerin dann ein emotionales Statement in ihrer Instagram-Story und trauerte um ihren verstorbenen Fan.

"Ich kann nicht glauben, dass ich diese Worte schreibe, aber mit gebrochenem Herzen muss ich Euch sagen, dass wir heute Abend vor meiner Show einen Fan verloren haben. Ich kann Euch gar nicht sagen, wie am Boden zerstört ich bin."

Sie habe kaum Informationen, so Swift weiter, doch sie wisse, dass die Frau "unglaublich schön und viel zu jung" gewesen sei. Solch eine Tragödie sei das Letzte gewesen, was sie erwartet habe, als sie ihre Konzerte in Brasilien geplant habe, so die 33-Jährige.

An diesem Samstag und Sonntag wird Taylor Swift erneut in Rio auftreten. Sie werde den schrecklichen Vorfall dann allerdings nicht auf der Bühne ansprechen, stellte die Sängerin in dem handgeschriebenen Text klar: "Weil ich dann von meiner Trauer überwältigt werde."