PETA schießt gegen Taylor Swift: Für diese Aktion hagelt es Kritik von Tierschützern!

Sydney (Australien) - Dieser Pärchen-Ausflug kommt nicht bei jedem gut an: Nach einem Zoo-Besuch sind Superstar Taylor Swift (34) und ihr Partner Travis Kelce (34) ins Visier der Tierschutzorganisation PETA geraten.

Taylor Swift (34) muss Kritik von Tierschützern einstecken. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Eigentlich wollte sich Taylor Swift vor ihren Auftritten in Australien nur eine entspannte Auszeit mit ihrem Liebsten Travis Kelce gönnen, doch der romantische Ausflug des Promi-Traumpaares sorgte für Aufregung.

Am vergangenen Donnerstag schlenderten die "Bad Blood"-Interpretin und der NFL-Star Hand in Hand durch einen Tierpark in Sydney, beobachteten die tierischen Bewohner des Zoos, fütterten Kängurus und schossen nebenbei verliebte Selfies.

Was nach einem gemütlichen Pärchen-Nachmittag klingt, hatte jedoch prompt einen heftigen Rüffel von Tierschützern zur Folge.

Gegenüber dem US-Promi-Portal TMZ meldete sich eine Sprecherin der Organisation PETA zu Wort und übte scharfe Kritik an dem Verhalten der Sängerin und des Sportlers.

"Wir verstehen nur allzu gut, wie reizvoll es ist, Australiens Tierwelt zu sehen", erklärte Debbie Metzler, Direktorin der PETA-Stiftung für den Schutz von Tieren in Gefangenschaft. Dennoch hoffe sie, "dass Taylor und Travis das nächste Mal, wenn sie wilde Tiere sehen wollen, ihre Zeit und ihr Geld in den Besuch eines echten Schutzgebietes investieren".

Anders als in einigen Zoos sei es den Besuchern dort nicht gestattet, die Tiere anzufassen oder zu füttern. Stattdessen müssten Gäste "einen respektvollen Abstand" zu ihnen halten.