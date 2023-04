Rapper und Zwölffach-Papa Nick Cannon: Kind Nummer 13 mit Neu-Single Taylor Swift?

Los Angeles - Zwölf Kinder mit sechs verschiedenen Frauen - Rapper und Moderator Nick Cannon (42) war in den vergangenen Jahren vor allem in puncto Fortpflanzung sehr aktiv. Wenige Monate nach der Geburt seiner jüngsten Tochter scherzt er nun schon über Kind Nummer 13. Die auserkorene Mutter: Niemand Geringeres als Neu-Single Taylor Swift (33)!

Moderator Nick Cannon (42) kann sich Nachwuchs mit Sängerin Taylor Swift (33) sehr gut vorstellen. © Fotomontage: AFP/Emma McIntyre, dpa/Henning Kaiser

Der Pop-Megastar trennte sich erst vor Kurzem - nach einer sechsjährigen Beziehung - von ihrem Partner, dem Schauspieler Joe Alwyn (32). Schon scheint halb Hollywood ein Auge auf die erfolgreiche Sängerin geworfen zu haben, so auch Nick Cannon.

Der "Masked Singer"-Moderator wurde von Radio-Legende Howard Stern (69) gefragt, ob er sich ein weiteres Kind vorstellen könne, wenn Swift die Mutter wäre. Die klare Antwort des 42-Jährigen: "Natürlich. Ich bin dabei! Los geht's."

Er erklärte: "Zunächst einmal ist sie eine großartige Songwriterin. Was ich an Taylor Swift liebe, ist, dass sie mit all ihrer Musik so verletzlich und offen war."

Der Rapper sieht durchaus Parallelen zwischen seiner und Swifts Karriere: "Ich denke, sie würde sich sehr gut mit mir identifizieren, basierend auf 'Du bist mit vielen Leuten in der Öffentlichkeit ausgegangen, ich auch'", sagte Cannon. "Wahrscheinlich würden wir uns wirklich verstehen."

Ein Baby mit Taylor Swift - "Ich denke, das wäre unglaublich", resümierte er den Vorschlag von Stern. Nicht ganz so gut kam die Idee allerdings bei vielen Fans der Musikerin an!