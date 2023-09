Steht sie einfach auf Sportler? Taylor Swift soll NFL-Star daten!

New York (USA) - Seitdem sich Taylor Swift (33) im Frühjahr von ihrem langjährigen Freund Joe Alwyn (32) getrennt hat, macht sie immer wieder Schlagzeilen mit ihrem Liebesleben. Zuletzt hieß es, dass sie nach der kurzen Romanze mit "The 1975"-Frontmann Matty Healy (34) glücklicher Single sei - doch damit könnte es nun vorbei sein!

Der Tight End der Kansas City Chiefs, der bereits zweimal den Super Bowl gewinnen konnte, und die Abräumerin bei den diesjährigen VMAs hätten sich gesehen, als Swift vor einigen Wochen in New York war, wie eine Quelle dem Portal verriet.

Wie das amerikanische Promiportal "The Messenger" berichtete, soll sich die Sängerin aktuell mit NFL -Star Travis Kelce (33) treffen!

Travis Kelce (33) ist momentan verletzt - hat er dadurch nun mehr Zeit für Dates mit Taylor Swift? © David Eulitt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Doch ganz unwahrscheinlich scheint eine Verbindung zwischen Swift und Kelce nicht: Im Juli erzählte der aktuell verletzte Footballer in seinem Podcast "New Heights", dass er bei einem Konzert von Swifts "Eras"-Tour gewesen sei und die Sängerin eigentlich treffen wollte, um ihr ein Armband mit seiner Telefonnummer zu überreichen.

Die Aktion schlug jedoch fehl, da er keinen Kontakt zu Swift aufbauen konnte.

"Ich war enttäuscht, dass sie vor oder nach ihren Shows nicht redet, weil sie ihre Stimme für die 44 Songs, die sie singt, aufsparen muss, also war ich ein wenig beleidigt, dass ich ihr nicht eines der Armbänder, die ich für sie gemacht habe, überreichen konnte", sagte Kelce.

"Sie trifft niemanden - oder zumindest wollte sie mich nicht treffen, also habe ich es persönlich genommen, aber es war eine unglaubliche Show."

Nun scheint er jedoch, wenn auch mit Verspätung, am Ziel angelangt zu sein!

Nach Formel-1-Fahrer Fernando Alonso (42), mit dem Swift im April eine Liaison nachgesagt wurde, ist Kelce jetzt also der zweite Sport-Superstar, mit dem die Sängerin in diesem Jahr in Verbindung gebracht wird. Ob sie dieses Mal mehr Glück beim Dating hat?