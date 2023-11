Taylor Swift im siebten Himmel: Das sagen ihre Promi-Freundinnen dazu!

Und damit bringt das Model nicht etwa ihren Unmut über die Beziehung zum Ausdruck. Ganz im Gegenteil: "Ich freue mich so sehr für sie", gab Delevingne an.

Am vergangenen Samstag verriet sie dem Promi-Portal E! News , das Paar habe "definitiv etwas ganz anderes an sich".

Taylor Swifts Girl-Crew unterstützt die Beziehung zu Travis Kelce. © JASON MERRITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Neben Cara Delevingne äußerte sich vergangene Woche auch Supermodel Gigi Hadid zu Swifts Beziehung: "Wir sind total glücklich für unser Mädchen", erklärte sie im Namen des gesamten Freundeskreises der Sängerin - inklusive Selena Gomez (31), die ebenfalls bei einem der neuesten Partyabende dabei war.

Die "Lover"-Interpretin nahm ihre Girl-Crew sogar zu den Football-Spielen ihres Freundes mit - ein Zeichen dafür, dass sich alle offenbar gut verstehen.

Neben Taylor Swifts Freundeskreis scheint auch die Familie der Sängerin ihre neue Beziehung zu unterstützen. Diese wurde ebenfalls bei Spielen von Travis Kelce gesichtet.

Laut dem Promi-Portal Page Six gibt es sogar schon seit einiger Zeit gemeinsame Thanksgiving-Pläne. Das Fest am 23. November wird in den USA traditionell im Beisein der Familie verbracht. 2023 will Swift es offenbar aber romantisch angehen.