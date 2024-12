Fans von Taylor Swift enttäuscht: Teures Tour-Buch voller Fehler

USA - Am gestrigen Sonntag brachte US-Sängerin Taylor Swift (34) ihr "Eras Tour Buch", passend zum Tourabschluss, in Deutschland heraus – doch einige Fans sind darüber nicht glücklich. Unscharfe Bilder und Rechtschreibfehler sorgten in dem Buch für Aufsehen.

Taylor Swift (34) beendet am heutigen Sonntag ihre Tournee. © Chandan Khanna / AFP

Wie der Spiegel berichtete, wurden bereits mehr als 800.000 Exemplare verkauft. Viele Fans warteten schon vor dem Verkaufsstart in den USA vor gut einer Woche stundenlang vor den Supermärkten, um ein Exemplar zu ergattern.



Stolze 39,99 Euro verlangt der Popstar für ihr Werk, in dem noch nie zuvor veröffentlichte Bilder sowie Einblicke hinter die Kulissen zu sehen sind.

Für den Preis erwartet man ein makelloses Buch – doch dem ist offenbar nicht so.

Vielen Fans, die sich in den sozialen Medien äußerten, fielen Tipp- und Rechtschreibfehler sowie eine schlechte Bildqualität auf.

In einem Clip, der auf TikTok geteilt wurde und schnell über eine Million Aufrufe erreichte, sprach ein Swiftie über die Mängel. Sie fragte sich, ob das Buch nach der ersten Fassung überhaupt bearbeitet wurde.

Bei dem Song "this is me trying" wurde das "t" vergessen, sodass es nun nur noch "this is me rying" heißt. Ebenso wurde der Titel "gold rush" in dem Buch zusammengeschrieben.