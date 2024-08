Mitten auf der Reeperbahn: Taylor Swift zieht in schillerndste Promi-WG

Hamburg - Nach Ed Sheeran im vergangenen Jahr ist am heutigen Dienstag der nächste Superstar in das Panoptikum auf der Hamburger Reeperbahn eingezogen. Oder wie das bundesweit älteste Wachsfigurenkabinett sich selbst bezeichnet: in die schillerndste Promi-WG Deutschlands. Ab sofort begrüßt die Besucher direkt am Eingang Welt-Star Taylor Swift (34).