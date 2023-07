"Temptation Island"-Nora als "billige Frau" beschimpft: Ihre starke Ansage an Hater!

Es ist nichts Neues, dass Lieder mit polarisierenden Texten kritisiert werden. Letztes Jahr stand der Party-Hit "Layla" in der Kritik und war (vielleicht gerade deswegen) auf Platz eins der deutschen Charts. An alle Hater ihres Songs hat Nora eine klare Ansage.

Nora posiert sexy bei ihrem Musikvideo-Dreh und hat sichtlich Spaß dabei. © privat

Unterstützung bekommt Nora unter anderem von Ex-Bachelor Daniel Völz (38). "Die sind doch nur mit ihrem eigenen Leben unzufrieden, lieber andere klein machen. Leben und leben lassen."

Auch "Ex on the Beach"-Hanna Annika steht hinter der Influencerin und kommentiert unter ihrem Reel. "Du hast so recht und bringst es auf den Punkt! Richtig starke Worte."

Zusätzlich zu ihrem Video schreibt die TV-Beauty: "Lasst uns aufhören ständig unsere Vorstellung den anderen aufzuzwingen. Man muss nicht alles gut finden, was andere tun, aber jeder hat es verdient respektiert und akzeptiert zu werden wie er/sie ist."

Mit lachenden Emojis schließt sie das Ganze ab.

"Alle immer so: 'Sei du selbst' - dann ist mal jemand authentisch und wird auch nur kritisiert".