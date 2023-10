Tennis-Beauty Eva Lys teilt schlimme Hassnachrichten: "Ich hoffe, du stirbst"

Hamburg - Für Eva Lys (21) geht eine erfolgreiche Saison zu Ende: Die deutsche Tennis -Nachwuchshoffnung erreichte in diesem Jahr erstmals die Hauptrunde eines Grand-Slam-Turniers - und das gleich zweimal.

Nachwuchshoffnung Eva Lys (21) spielt eine erfolgreiche Tennis-Saison. Im Netz wird sie dieser Tage aber mit schlimmen Hassnachrichten konfrontiert. © Marcus Brandt/dpa

Nachdem sie im Januar nach erfolgreicher Qualifikation noch in der ersten Runde der Australian Open gescheitert war, schaffte sie es Ende August bei den US Open sogar in die zweite Runde.

Auch vor ihrem Heimpublikum konnte die 21-Jährige begeistern: Im Juli zeigte sie bei den "Hamburg European Open" am Rothenbaum tolle Auftritte, kämpfte sich in einem guten Teilnehmerfeld bis ins Viertelfinale.

Ihr erstes Halbfinale bei einem WTA-Turnier erreichte die gebürtige Ukrainerin erst vor wenigen Tagen bei den Transylvania Open in Rumänien - und dennoch herrschte bei der Tennis-Beauty dieser Tage nicht eitel Sonnenschein.

Der Grund sind Anfeindungen im Netz. Am gestrigen Samstag teilte die Wahl-Hamburgerin auf ihrem Instagram-Profil zahlreiche Hassnachrichten, die sie in den vergangenen Tagen bekommen habe.

Darunter waren Aussagen wie: "Hässliche Schlampe", "Ich hoffe, du stirbst", "Hirnloses Tier" oder "Verdammtes Stück Schei*e". Die Sportlerin selbst schrieb dazu: "Die Realität einer Tennisspielerin. Beschimpfungen sind niemals okay."