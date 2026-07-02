Eifersuchts-Drama bei "Prominent getrennt" führt zur Eskalation: "Ein Hund ist das, ein f***ing Hund"
Südafrika - In der neuen Folge "Prominent getrennt" verhärten sich die Fronten. Das Ex-Paar Vanessa Brahimi (29) und Richard Sternberg (30) gerät wieder einmal heftig aneinander und Tessa Bergmeier (36) und Jakob Morgenstern (39) führen ein klärendes Gespräch.
Jessica Hnatyk (25) ist bei einigen der Frauen in der Villa der Verflossenen nicht beliebt. Sie verbringt viel Zeit mit den Männern und zieht vor allem die Aufmerksamkeit von Richard auf sich.
"Die ist so ekelhaft. Die ist so Pick-Me", lästern Vanessa Brahimi, Vanessa Nwattu (26) und Samira Cilingir (29), als Jessica abends mit den Männern etwas trinkt.
Vanessa B. will die Situation auflösen und fordert, dass alle aufhören, Alkohol zu trinken. "Beruhig dich und geh' hoch", kommentiert Richard, ohne sie anzuschauen. Genug, damit sie mal wieder komplett an die Decke geht.
Sie schreit ihn an und macht ihm heftige Vorwürfe: "Du bist eine respektlose F*****, du drehst dich nicht mal um, wenn ich mit dir rede". Wütend stampft sie die Treppe hoch und beleidigt ihren Ex weiter. "Alter, f*ck you. So ein f***ing Hund. Wie kann man so respektlos sein? Wie kann man so ekelhaft sein? Ein Hund ist das, ein f***ing Hund", schreit sie.
Richard bleibt gewohnt ruhig. "Es ist mir egal, was ihr Problem ist, weil es ihr Problem ist", antwortet er kühl.
Jessica will Vanessa beruhigen, doch ihre Präsenz triggert den nächsten Ausbruch. "Du hockst da mit unseren Ex-Männern. Wir sind doch alle nicht dumm. Soll ich mal so an Germains Arsch kleben?", schreit Vanessa sie an.
Tessa Bergmeier geht ihren Ex an: "Habe es mit dir nicht mehr ausgehalten"
Tessa (36) und Jakob (39) bekommen in der Zeit-Zu-Zweit die Chance auf ein weiteres klärendes Gespräch.
Jakob bekräftigt trotz mehrerer Zurückweisungen weiterhin, dass er Tessa zurückwill. "Das grenzt für mich auch an Respektlosigkeit, dass du mein Wort nicht für bare Münze nimmst", wirft die 36-Jährige ihm vor.
"Ich habe es mit dir nicht mehr ausgehalten. Ich habe immer wieder versucht, mich aus der Beziehung zu befreien", erinnert sie sich. "Ich möchte jemanden, der gefestigt ist und nicht irgendwo im Universum".
Dann geht sie noch weiter: "Ich verspüre keine Anziehung zu dir. Ich finde dich nicht attraktiv", sagt sie trocken.
Jakob ist traurig. "Tessa war voll im Angriffsmodus. Ich halte das aus, aber es ist nicht fair", resümiert er und eventuell sind ihre Worte dieses Mal bei ihm angekommen, denn er schwört: "Dieses Mal werde ich nicht zurückkommen". Besser wäre es wohl.
Die zehnte Folge "Prominent getrennt" könnt Ihr bei RTL+ streamen.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+