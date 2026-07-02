Eifersuchts-Drama bei "Prominent getrennt" führt zur Eskalation: "Ein Hund ist das, ein f***ing Hund"

Südafrika - In der neuen Folge " Prominent getrennt " verhärten sich die Fronten. Das Ex-Paar Vanessa Brahimi (29) und Richard Sternberg (30) gerät wieder einmal heftig aneinander und Tessa Bergmeier (36) und Jakob Morgenstern (39) führen ein klärendes Gespräch.

Geht da was? Richard Sternberg (30, r.) und Jessica Hnatyk (25, l.) verstehen sich gut. © RTL+

Jessica Hnatyk (25) ist bei einigen der Frauen in der Villa der Verflossenen nicht beliebt. Sie verbringt viel Zeit mit den Männern und zieht vor allem die Aufmerksamkeit von Richard auf sich.

"Die ist so ekelhaft. Die ist so Pick-Me", lästern Vanessa Brahimi, Vanessa Nwattu (26) und Samira Cilingir (29), als Jessica abends mit den Männern etwas trinkt.

Vanessa B. will die Situation auflösen und fordert, dass alle aufhören, Alkohol zu trinken. "Beruhig dich und geh' hoch", kommentiert Richard, ohne sie anzuschauen. Genug, damit sie mal wieder komplett an die Decke geht.

Sie schreit ihn an und macht ihm heftige Vorwürfe: "Du bist eine respektlose F*****, du drehst dich nicht mal um, wenn ich mit dir rede". Wütend stampft sie die Treppe hoch und beleidigt ihren Ex weiter. "Alter, f*ck you. So ein f***ing Hund. Wie kann man so respektlos sein? Wie kann man so ekelhaft sein? Ein Hund ist das, ein f***ing Hund", schreit sie.

Richard bleibt gewohnt ruhig. "Es ist mir egal, was ihr Problem ist, weil es ihr Problem ist", antwortet er kühl.

Jessica will Vanessa beruhigen, doch ihre Präsenz triggert den nächsten Ausbruch. "Du hockst da mit unseren Ex-Männern. Wir sind doch alle nicht dumm. Soll ich mal so an Germains Arsch kleben?", schreit Vanessa sie an.