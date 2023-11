Testament-Geheimnis von Heinos Frau Hannelore gelüftet: Wer leer ausgeht

Kitzbühel - 44 Jahre waren Heino (84) und seine Hannelore (†81) verheiratet, bis seine Ehefrau Anfang des Monats einen Herzstillstand erlitt . Im Testament wurde geregelt, was aus dem Grundstück im österreichischen Kitzbühel wird, das der Schlagersänger und seine Gattin in den 80er Jahren kauften.

Schlagersänger Heino und seine Frau Hannelore (†81) waren 44 Jahre lang verheiratet. © Horst Ossinger/dpa

Wie Bild berichtet, plant Heino allein keine Rückkehr in das Anwesen, da die Erinnerungen an die Verstorbene noch zu frisch seien.

Momentan halte sich der "Blau blüht der Enzian"-Interpret in der Steiermark bei seinem Manager Helmut Werner (39) und dessen Frau Nicole (33) auf. Mit ihnen gemeinsam plane Heino später in das Haus in Kitzbühel zu ziehen.

Sollte auch Heino irgendwann das Zeitliche segnen, sei geregelt, wer das Domizil erhalte.

"Es war Hannelores Wille und ist der meinige, dass Helmut nach meinem Tod das Haus erbt und alles, was wir in den letzten Jahren zusammen erarbeitet haben. Das haben wir so vereinbart und steht auch so in Hannelores Testament. Sie liebte Helmut wie einen Sohn", stellt der 84-Jährige gegenüber Bild klar.