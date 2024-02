"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco trauert um geliebtes Familienmitglied!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Traurige Nachrichten von "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco (38): Die Schauspielerin trauert um ihren geliebten Hund .

Kaley Cuoco (38) trauert um ihren Hund. © Matt Sayles/AP/dpa

Erst vor eineinhalb Jahren hatte Kaley Cuoco den kleinen King bei sich zu Hause aufgenommen - jetzt müssen die 38-Jährige und ihr Partner Tom Pelphrey (41) Abschied von ihrem tierischen Familienmitglied nehmen.

Zu einer Reihe an Fotos, auf denen Kaley, Tom und Töchterchen Matilda (zehn Monate) mit dem putzigen Rüden kuscheln, teilte die Schauspielerin bei Instagram emotionale Zeilen.



"Es gibt keine Worte, um unseren liebsten kleinen Kingy zu beschreiben", begann die Hundemama ihre Abschiedsworte. "Er war der erste Hund, den Tom und ich gemeinsam gerettet haben, und ehrlich gesagt der Außergewöhnlichste von allen."

Als das Paar den kleinen Vierbeiner aus einem Tierheim in Atlanta geholt habe, sei er in sehr schlechter Verfassung gewesen. "Was als dürrer, kein Wasser trinkender, verängstigter Hund begann, entwickelte sich zu einem pummeligen, urkomischen Teil unserer Familie."

Die Zeit mit King sei nicht annähernd lange genug gewesen, trauerte der Serienstar. Doch das sei das Problem, wenn man einen alten Hund adoptiere: "Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir mit ihnen haben."