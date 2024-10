"The Office"-Star macht Krebs-Diagnose öffentlich!

Jenna Fischer (50) erhielt ihre Krebs-Diagnose vergangenen Dezember. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/msjennafischer (2)

Die Schauspielerin, welche die Rolle der Pam Beesly in der beliebten US-Sitcom "The Office" (2005 bis 2013) verkörperte, hat offenbart, an Brustkrebs erkrankt gewesen zu sein. Im Dezember vergangenen Jahres hätten Ärzte bei ihr "einen dreifach positiven Brustkrebs" entdeckt.

"Ich hätte nie gedacht, diese Ankündigung zu machen, aber so ist es jetzt", schreibt die 50-Jährige und postet ein Bild von sich, auf dem sie mit einer Tasse in der Hand in die Kamera lächelt.

Grund zur Freude hat Fischer wieder, denn nach abgeschlossener Operation, Chemotherapie und Bestrahlung sei sie nach eigenen Angaben "krebsfrei".

In mehreren Slides ihres Postings gibt die US-Amerikanerin zahlreiche Details preis. Demnach sei bei einer Routineuntersuchung "etwas in ihrer linken Brust" gefunden worden.

Wenig später habe man ihr die Diagnose Brustkrebs im ersten Stadium gestellt.