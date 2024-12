Therapeut plaudert aus: Khloé Kardashians Geheimnisse landen in der Presse!

Der Therapeut von Khloé Kardashian (40) hat private Informationen über sie an Boulevardzeitungen weitergegeben. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Khloé gab nun bekannt, dass sie begonnen habe, ihre psychischen Probleme mit Sport zu bewältigen, nachdem ihr Therapeut angeblich die ärztliche Schweigepflicht verletzt habe.

Wie Page Six berichtet, nannte die Mutter von zwei Kindern keine genauen Details, doch die preisgegebenen Informationen sollen sich auf ihre frühere Ehe mit dem ehemaligen NBA-Star Lamar Odom (45) beziehen.

"Ich erinnere mich, dass ich zur Therapie ging und das nächste, was ich wusste, war, dass etwas Privates, das ich meinem Therapeuten erzählte, in einer Boulevardzeitung stand", sagte Khloé in einem Interview, das am Dienstag veröffentlicht wurde.

Sie fügte hinzu: "Ich wusste, dass mein Therapeut diese Information weitergegeben hatte, weil es keine andere Möglichkeit gab, wie sie an die Öffentlichkeit gelangen konnte."