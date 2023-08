Essstörung? Theresia Fischer äußert sich zu Body-Kritik!

Weiter betonte die 1,84 Meter-Schönheit, dass sie noch nie in ihrem Leben eine Diät gemacht habe, räumte jedoch ein: "Ich habe mit Anfang 20 meine Ernährung umgestellt und darauf geachtet, dass ich nicht mehr so viel Scheiß in mich hineinfresse."

Die 31-Jährige fühlt sich wohl in ihrem Körper. © Fotomontage: Instagram/theresiafischer

Zwei Wochen lang habe sie nach 13 Uhr auf Zucker verzichtet. "Seitdem habe ich ein anderes Verhältnis zu Zucker", erklärte Theresia.



Heute kommen bei ihr vor allem viel frisches Obst und Gemüse auf den Teller. Ob sich die Ex-GNTM-Kandidatin auch mal etwas Ungesundes gönnt? Scheint so. "Ich esse eigentlich alles, aber wirklich in Maßen", machte sie deutlich.

Unterkriegen lassen will sie sich von den fiesen Kommentaren nicht, wie sie einst in ihrer Story betonte: "Das allerwichtigste ist, dass ich mich wohl in meinem Körper fühle. Ich habe Kraft, ich habe Power. Ich liebe es, am Leben teilzuhaben und mir geht es gut."