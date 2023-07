Freund von Theresia Fischer bekommt Drohanruf: Model rastet aus!

Hamburg - So haben die Fans Theresia Fischer (31) selten erlebt! Das Model tobt vor Wut.

Theresia Fischer (31) lässt ihrem Ärger freien Lauf. © Screenshot/ Instagram, Theresia Fischer

Eigentlich wollte die ehemalige "Germanys Next Topmodel"- Kandidatin ein paar entspannte Tage mit ihren Eltern auf einem Campingplatz an der Mecklenburgischen Seenplatte verbringen - doch dort gab es einen ungeplanten Zwischenfall.

Ziemlich sauer meldete sich Theresia bei ihren rund 142.000 Followern auf Instagram zu Wort: "Diese Nachricht geht an ein ganz armseliges Würstchen", wetterte sie in ihrer Story und streckte ihren Mittelfinger in die Kamera.

Doch was bringt das Model so aus der Fassung?

Unter ihren Followern, die ihre Storys gesehen haben, vermutet sie einen "Maulwurf." Denn ihr Freund Stefan (55) habe kürzlich einen Anruf von einem Unbekannten erhalten. "Weißt du, Stefan? Du musst aufpassen, dass da nicht irgendwas passiert", habe dieser ihren Freund am Telefon gewarnt und sich auf Theresias Urlaub bezogen.

"Ich finde das richtig widerlich. Ich weiß, dass es nur einer gewesen sein kann", ist sich die 31-Jährige sicher. Dieser jemand wolle einen Keil zwischen sie und ihren Liebsten treiben.