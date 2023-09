Theresia Fischer lässt den Hund Alkohol trinken, ihre Reaktion schockiert

Theresia Fischer (31, M) ließ ihren Hund am Cocktail schlürfen. © Screenshot/Instagram/theresiafischer

Auf ihrem Instagram-Profil hat die 31-Jährige nun mal wieder den Vogel abgeschossen. Theresia hatte mit zwei Freunden einen fröhlichen Abend verbracht, bei dem auch der ein oder andere Cocktail geschlürft wurde. An ihrer Seite: Nicht ihr Freund Stefan (56), sondern ihr Vierbeiner Klopsi. Und der musste so einiges über sich ergehen lassen.

In mehreren Storys ließ das Model ihre 145.000 Follower an dem Treffen teilhaben. So zeigte sie ein Video, wie Theresia mit ihrer Bekannten anstoßen wollte. Dabei richtete sie sich dabei in Richtung ihres Hundes und stellte in kindischer Sprache fast schon fordernd die Frage: "Klopsi, auch mal schlabb? Auch mal schlabb?"

Und der Pomeranian Zwergspitz ließ sich nicht zweimal bitten und schlürfte genüsslich, als hätte er noch nie was anderes in seinem Leben gemacht, kurz an ihrem Espresso Martini, da er sich ohnehin schon fast mit der Schnauze in ihrem Cocktailglas befand.

Theresia zeigte sich geschockt, doch ihre gespielte Reaktion dürften ihr nur die wenigsten abgekauft haben. Während die zu dem Clip nur kurz "OMG" schrieb, sagte sie noch: "Das hat keiner gesehen, tschüss."