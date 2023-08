Theresia Fischer rechnet ab: So toxisch war ihre Ehe wirklich

Theresia Fischer (31) hat sich vor knapp einem Jahr von ihrem Mann getrennt. © Montage: Screenshot/Instagram/theresiafischer (2)

Zuletzt hatte die Ex-"Germanys-Next-Topmodel"-Kandidatin immer wieder angedeutet, dass das Verhältnis zu ihrem Ex ungesund war. Sie nannte sich "abhängig" und "hörig", berichtete sie im April bei "Britt - Der Talk".

Im Format "Fundbüro der Liebe" von mdr jump sprach Theresia am Dienstagabend über weitere Details. Im Alter von 20 Jahren habe sie Stefan kennengelernt. "Ich war total verliebt." Bei einem gemeinsamen Wochenende habe er ihr gesagt, dass sie ihm zu jung sei und brach ihr damit das Herz. Doch ihre Jugendliebe sollte Jahre später wieder in ihr Leben treten, seinetwegen konnte sie sich von ihrem Ex lösen. Aber der Reihe nach.

Nach dem Liebes-Aus fiel sie in ein Loch, hatte Depressionen und sehnte sich nach einem Partner, für den sie sich nicht verstellen muss. Als sie im Jahr 2015 Thomas kennenlernte, habe er ihr genau das vermittelt. Im ersten Moment war es "zu schön, um wahr zu sein". Doch dann wollte er, dass sie sich verändert. Es begann mit dem Kleidungsstil. Es sei ihm zu bunt, zu schrill und zu mädchenhaft gewesen. Theresia wollte ihm gefallen und tat es.

"Bis er dann irgendwann mit einer sehr abstrusen Idee um die Ecke kam." Ihr Ex habe gesagt, er mag große Frauen. In der Öffentlichkeit hätten sie eine gute Präsenz. Die 31-Jährige war damals 1,70 Meter groß – größer als der Durchschnitt. Der Modelltyp würde ihm richtig gut gefallen und sie würde noch mehr polarisieren. "Und er schlug mir dann in diesem Zusammenhang die Beinverlängerung vor." Bis zu 14 Zentimeter mehr seien möglich.