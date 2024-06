Theresia Fischer lässt sich wieder die Beine operieren: "Nächste Phase"

Hamburg - Theresia Fischer (32) lässt sich erneut an ihren verlängerten Beinen operieren.

Theresia Fischers (32) ließ sich die Beine um 14 Zentimeter verlängern. Ein schmerzhafter Prozess. © Screenshot/Instagram/theresiafischer

"Meine Beinverlängerung geht in die nächste Phase", teilte die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin jetzt in einem Instagram-Reel mit.

Zuletzt war es recht still um das Model geworden. Die 32-Jährige zeigte sich nur noch sporadisch auf Instagram.

"Mir war der Druck, immer performen zu müssen, einfach viel zu groß", erklärte sie jetzt. "Ich kann nicht in die Kamera lächeln, wenn es mir nicht gut geht."

Dennoch wolle sie ihre rund 148.000 Follower an ihrem Leben teilhaben lassen. Sie habe sich jedoch auch gefragt, wie viel Privates sie teilen wolle.

"Da ich aber weiß, dass ich meine OP und die dazu kommenden Umstände nach außen hin nicht unsichtbar machen kann, habe ich mich dazu entschlossen, euch an meinem langjährigen Thema der Beinverlängerung weiterhin teilhaben zu lassen."

Welcher Eingriff nun genau bei Theresia durchgeführt wird, bleibt in ihrem Post allerdings unklar.