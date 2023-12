Theresia Fischer rechnet mit Ex ab: "Bin stärker als zuvor"

Hamburg - Um das Ex- GNTM -Model Theresia Fischer (31) war es zuletzt ungewöhnlich still. Jetzt meldete sich die Wahlhamburgerin mit einer Ansage zurück.

Theresia Fischer (31) ist nach ihrer Trennung längst wieder vergeben: Seit diesem Jahr ist Stefan (56) an ihrer Seite. © Screenshot/Instagram/theresiafischer (Bildmontage)

"Zeit vergeht … & ich bin stärker als je zuvor", erklärte sie am Wochenende mit einem Post auf ihrem Instagram-Account. Auf dem dazugehörigen Foto ist zu sehen, wie sie in betont selbstbewusster und stolzer Pose in die Kamera blickt.

Sie sei nun seit etwas mehr als einem Jahr "eine NEUE Theresia", heißt es in dem Text weiter. Und dann drehte sie die Aussage noch einmal etwas um: "Aber nee, ich bin wieder die 'Alte', die, wie vor Mai 2015, nur noch erfahrener, weitsichtiger und voller kindlicher Neugier."

Damit spielt Theresia wohl auf die Zeit an, in der sie mit ihrem Ex, dem Dokumentarfilmer Thomas Behrend (59) liiert, und zuletzt auch verheiratet war. Die beiden wurden 2015 ein Paar und gaben sich nicht nur in einer inszenierten TV-Hochzeit im Finale von "Germany's Next Topmodel" das Jawort.

Doch im September 2022 folgte dann die überraschende Trennung. "Das Jahr 2023 war wie ein Jahr im freien Fall für mich. Alles neu - alles anders und doch so gewohnt, vertraut", schrieb das Model in dem Post weiter. Endlich könne sie wieder ohne Fremdbestimmung durchs Leben gehen und "einfach ICH-sein", betonte sie zudem und setzte die Hashtags #selbstfindung und #selflove dazu.

Inzwischen geht Theresia wieder mit einem neuen Partner durchs Leben. Bei ihm bedankte sie sich zum Schluss dafür, "dass du all das mit mir durchgestanden hast. Du bist einfach echt und voller Liebe."