Theresia Fischer tauscht zärtliche Zungenküsse mit Hund: "Gerade noch am Po geleckt"

Zu sehen ist Klopsi - die kürzlich erst ihren vierten Geburtstag feierte - wie sie sich am Morgen emsig über Theresias Lippen hermacht. Es wird geschleckt, was das Zeug hält.

Nicht nur oberflächlich. Auch zwischen die Lippen steckt der kleine Zwergspitz ihre Zunge. "Macht die Lippen schön", so die 31-Jährige. Das sei quasi natürliches Hyaluron. "Deswegen sind sie immer so schön aufgepolstert." Ob das wirklich der Wahrheit entspricht, lässt sich allerdings mehr als bezweifeln.

Wie nicht anders zu erwarten, zeigten sich ihre Follower, auch Unterstützer der polarisierenden ehemaligen GNTM-Kandidatin, sich eher weniger begeistert von den Liebkosungen.

"Ist das widerlich. Gerade noch am Po geleckt und an Kot geschnüffelt", heißt es in den Kommentaren. Oder: "Ich mag dich. Aber das ist schon ekelhaft. Die fressen Scheiße und lecken Pipi. Mach wenigstens den Mund dabei zu bitte."

Theresia scheint nichts anderes aus ihrer Community erwartet zu haben. "Fühlt euch geliebt oder getriggert … Your choice", schrieb sie zu ihrem Clip.