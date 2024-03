Theresia Fischer und ihr Ex streiten sich: "So typisch, seine Neue meldet sich und er nicht"

Model Theresia Fischer (31) ärgert sich auf Instagram über eine Nachricht von der neuen Freundin ihres Ex-Partners. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/theresiafischer (2)

So nun auch am Karfreitag. Theresia zeigte in einer Instagram-Story zunächst einen Kommentar und eine private Nachricht.

Unter einem Bild, dass sie anlässlich ihrer Teilnahme und der baldigen TV-Ausstrahlung der RTLZwei-Show "Kampf der Realitystars" gepostet hatte, fand sich ein Kommentar mit den Worten "Habe dir eine private Nachricht geschickt…Wir hoffen sehr das du deine restlichen Dinge langsam mal hier abholst!!!!" wieder.

Die entsprechende private Nachricht lautete: "Hallo Theresia! Kannst du bitte dafür sorgen, dass dein Klavier, welches hier immer noch in unserem Haus steht, in den nächsten 4 Wochen wegkommt?! Danke." Die Absenderin dieser Zeilen war die neue Partnerin von ihrem Ex Thomas, wie sich unschwer an dem entsprechenden Profil erkennen ließ.

Theresia brachten dies allerdings auf die Palme, wie sie bei einer Pause auf einem Rastplatz weiter erklärte. "Das ist so typisch. Seine Neue meldet sich und mein Ex traut sich nicht", startete sie eine weitere Story.