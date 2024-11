Theresia Fischer und ihr Stefan planen den nächsten Schritt

"Ich freue mich schon darauf", sagte Stefan zu dem Schritt. "Ich habe mir erst einmal eine Auszeit genommen. Ich kann mir aber vorstellen, in dem Beruf als angestellter Zahnarzt in Hamburg wieder zu arbeiten." Für Theresia ist es hingegen eine Rückkehr in ihre alte Heimat. "Endlich bauen wir uns gemeinsam etwas auf. Es ist ein Meilenstein", erklärte sie dazu.

"Stefan schaut ja gern in Geschäften mit Antiquitäten und antikem Schmuck. Ich sage dann immer wieder zu ihm: 'Ach, der Ring würde doch gut an meinem linken Finger aussehen'", erklärte die 32-Jährige im Bunte -Interview.

Das Model hatte zuletzt große Angst um ihren Partner. © Screenshot/Instagram/theresiafischer

Aktuell ist jedoch Ruhe angesagt. Stefan stürzte vor wenigen Wochen bei der Gartenarbeit und wurde von einem Zaun aufgespießt. "Ich hatte Riesenglück", gab er zu.

"Das war ein Zehn-Zentimeter-Schnitt bis auf den Knochen, bei dem in die eine Richtung eine wichtige Arterie und in die andere ein wichtiger Nerv haarscharf verfehlt wurden von dem Gartenzaun, auf den ich von der Leiter gefallen bin."

Mittlerweile ist er wieder zu Hause und auf dem Weg der Besserung. "Das Wichtigste war die schnelle Versorgung. Seitdem geht es jeden Tag etwas bergauf." Bei Theresia, die zum Zeitpunkt des Unglücks im Ausland war, sorgte der Sturz für einen Schock. "Stefan ist dem Tod schon mal von der Schippe gesprungen", klärte sie auf.

Im vergangenen Jahr habe er eine Nierenkolik samt Nierenriss gehabt, wie das Model bestätigte. Vor drei Jahren hatte ihr Partner eine schwere Krankheit am Rückenmark und musste operiert werden. "Wenn man einen Menschen in seinem Leben hat, den man so sehr liebt, dann ist so etwas immer wieder ein kompletter Schlag. Ich hatte unglaubliche Angst", bestätigte die 32-Jährige.

Mit dem bevorstehenden Umzug und der irgendwann stattfindenden Hochzeit stehen dem Paar schon erfreulichere Ereignisse bevor.