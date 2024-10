Theresia Fischer völlig aufgelöst: Freund von Zaun aufgespießt

Theresia Fischer (32) haut die Nachricht von Stefans Unfall um. © Screenshot/Instagram/theresiafischer

Während Theresia gerade in Istanbul für die Show "My Style Rocks" dreht, wollte der Zahnarzt zu Hause in Freiburg die Eiben-Hecke im Garten schneiden. Dabei kam es zu einem schlimmen Unfall.

Stefan stand mit der Heckenschere auf der Leiter, diese fiel um. "Ich bin abgeschmiert und mit dem linken Oberarm auf den spitzen Metallzaun gefallen. Mein Arm wurde dabei regelrecht aufgespießt", sagte er "Bild".

Die Schmerzen seien unfassbar. Der Zahnarzt zog sich eine Fleischwunde von sieben bis acht Zentimeter Tiefe zu, die operiert werden musste.

Theresia berichtete völlig aufgelöst auf Instagram, wie sie von dem Unglück erfuhr.

Am Dienstag habe sie Stefan eine Textnachricht zwischen zwei Drehs geschickt und etwas gefragt. Als er nicht antwortete, dachte sie sich nichts weiter dabei. "Der wird beschäftigt sein", so die 32-Jährige. Trotzdem habe sie sich Sorgen gemacht.

Etwa zeitgleich sei eine Medienanfrage zum "Sommerhaus der Stars" gekommen. Theresia antwortete, dass auch Stefan das Interview machen könne. Der gehe nicht ans Telefon, hieß es von dem Journalisten.