Theresia Fischer während Reality-Show schwer erkrankt: "Kämpfe bis heute mit Spätfolgen"

Hamburg/Suriname - Das Ex- GNTM -Model Theresia Fischer (32) ist aktuell in der Show " Reality Queens " zu sehen, wo sie im Dschungel gegen das Team "Pink Piranhas" kämpft. Doch zwischenzeitlich ging es Theresia gesundheitlich überhaupt nicht gut.

Theresia Fischer (32) berichtete ihren Followern von gleich mehreren Krankheiten, unter denen sie während der Dreharbeiten im Dschungel litt. © Screenshot/Instagram/theresiafischer (Bildmontage)

Das erklärte sie nun in einer Reaktion auf eine Instagram-Story der bereits ausgeschiedenen Influencerin Ricarda Raatz (32). Diese hatte Theresia vorgeworfen, sich wegen angeblicher Magenschmerzen vor so einigen Spielen gedrückt zu haben.

"Ich habe tatsächlich ein Spiel ausgesetzt", begann Theresia ihr Statement in einem Reel und erklärte dann, was wirklich im Dschungel mit ihr los war.

"Ich wurde von der Tigermücke gestochen. Bei mir kam etwas heraus, was sich tatsächlich in mehreren Krankheiten geäußert hat."

Sie habe während der Dreharbeiten auf einmal Schüttelfrost und Fieber bekommen, dazu Glieder- und Muskelschmerzen. Eines Morgens sei sie in ihrer Hängematte aufgewacht und habe sich überhaupt nicht mehr bewegen können. "Das war so schlimm, dass ein Arzt kam und mir Cortison gespritzt hat", so Theresia weiter. Im TV ist von dem Drama nichts zu sehen.

Vor Ort habe ihr zunächst niemand sagen können, unter welcher Krankheit sie wirklich litt. In Deutschland habe sie sich dann aber im Tropeninstitut untersuchen lassen. "Dabei kam heraus, dass ich das Dengue-Fieber hatte und zwei Viren, die bisher noch sehr unerforscht sind."

Bis heute kämpfe sie mit den Spätfolgen, habe etwa steife Hände, wenn sie morgens aufwache. "Und keiner weiß, wann sie weggehen und ob sie weggehen."